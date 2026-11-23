Uma ocorrência registrada na noite de sábado (21), na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, terminou com a morte de um torcedor do Palmeiras.

O homem sofreu uma queda após um desentendimento com um segurança de hotel e não resistiu aos ferimentos.

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O episódio aconteceu por volta das 22h40, na Avenida Marquês de São Vicente, nas proximidades do estádio do Palmeiras.

Horas antes, o time paulista havia enfrentado o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, em partida que terminou empatada em 1 a 1 e garantiu o título nacional à equipe carioca.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Marco Aurélio estava hospedado no estabelecimento e consumia bebidas alcoólicas no restaurante, onde teria provocado torcedores do Flamengo.

Testemunhas também mencionaram que ele apresentava o rosto inchado, possivelmente em decorrência de uma briga anterior, embora essa versão não tenha sido confirmada pela polícia.

A situação se agravou após uma funcionária denunciar que havia sido vítima de importunação sexual.

Conforme o registro policial, o homem teria tocado nas partes íntimas da atendente, que decidiu interromper o atendimento. Ele também teria ofendido outras trabalhadoras do estabelecimento.

Já na área externa, Marco Aurélio tentou entrar novamente no restaurante para recuperar um celular esquecido.

Um dos seguranças pediu que aguardasse enquanto outro funcionário procurava o aparelho. Durante a conversa, o torcedor teria encostado um cigarro aceso na orelha do vigilante.

O funcionário reagiu com um empurrão. Com o impacto, Marco Aurélio perdeu o equilíbrio, caiu de costas e bateu a cabeça no chão. O próprio segurança acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A vítima foi levada ao Pronto-Socorro da Santa Casa com suspeita de traumatismo craniano e parada cardiorrespiratória. Apesar das tentativas de reanimação realizadas pela equipe médica, a morte foi confirmada.

Investigação policial

Câmeras de segurança do hotel registraram a discussão e o momento em que o torcedor foi empurrado.

Conforme informações do boletim de ocorrência, as imagens mostram o contato do cigarro com a orelha do funcionário e a reação do vigilante. O documento também aponta que não aparecem agressões com socos ou chutes por parte do segurança.

A ocorrência foi encaminhada ao 7º Distrito Policial (Lapa) e registrada como homicídio culposo, importunação sexual, injúria, lesão corporal e legítima defesa.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que os envolvidos foram ouvidos e que a perícia técnica esteve no estabelecimento.

A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer as circunstâncias da morte e avaliar a conduta do segurança.