Causa da morte de Márcio Vieira, diretor cênico da Beija-Flor, aos 51 anos acende alerta para sintomas de tosse - (crédito: Reprodução/Instagram)

O diretor cênico da Beija-Flor, Márcio Vieira, apresentou uma piora no estado de saúde após enfrentar uma infecção bacteriana.

Ele morreu no domingo (22), aos 51 anos, mas, dias antes, tomou uma decisão que contrariou a recomendação da equipe médica: deixou o hospital onde estava internado sem receber autorização para a alta.

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A internação ocorreu após o artista apresentar uma tosse intensa. Conforme informações obtidas pela coluna de Fábia Oliveira, exames realizados durante o atendimento identificaram a presença de uma bactéria.

O caso envolvendo o diretor acendeu um alerta para que o público não negligencie sintomas que, à primeira vista, podem parecer comuns, como a tosse, mas que também podem esconder um quadro grave de infecção.

Inicialmente, Márcio passou uma semana utilizando medicamentos, mas não apresentou a evolução esperada e precisou ser encaminhado a uma unidade hospitalar na Barra da Tijuca.

A previsão inicial dos especialistas era de que o diretor recebesse alta em 15 de novembro. Entretanto, como não houve melhora suficiente, a equipe decidiu mantê-lo internado para acompanhamento.

No dia seguinte, 16 de novembro, a médica responsável informou que Márcio ainda precisava permanecer sob observação.

O artista, porém, tinha um compromisso profissional em um festival na cidade de Araruama e solicitou a liberação para comparecer ao evento.

Mesmo sem a autorização médica, ele deixou a unidade de saúde e seguiu para Praia Seca.

Nova emergência e agravamento da infecção

A situação voltou a se agravar no sábado (21). Márcio passou mal e precisou ser levado às pressas para uma emergência em Araruama, apresentando dificuldades respiratórias.

Assim que chegou ao estabelecimento de saúde, o diretor precisou ser entubado. Seu irmão também compareceu à unidade para acompanhá-lo durante o atendimento.

Segundo informações obtidas pela coluna, os médicos constataram que a infecção havia avançado. Apesar de apresentar estabilidade durante algumas horas, o artista permanecia em estado grave.

No domingo (22), profissionais que trabalharam com Márcio foram comunicados sobre sua morte. Até a publicação da reportagem, a causa oficial do falecimento ainda não havia sido confirmada.

O sepultamento do diretor cênico da Beija-Flor está previsto para terça-feira (24).