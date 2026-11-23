Vendedora morre aos 28 anos em tragédia com linha de pipa em rodovia - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma viagem de motocicleta entre Charqueada e Piracicaba, no interior de São Paulo, terminou em tragédia na tarde de domingo (22).

Flavia Cantarini Zani, de 28 anos, morreu depois de ser atingida por uma linha de pipa com cerol enquanto estava na garupa do veículo conduzido pelo marido.

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O acidente aconteceu na Rodovia Hermínio Petrin (SP-308), nas proximidades do quilômetro 175, por volta das 17h.

Segundo informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o motociclista relatou às autoridades que tentou desviar de um fio esticado na pista, mas não conseguiu evitar que o material cortante atingisse a esposa.

A linha provocou ferimentos no ombro e no pescoço da vítima. Com o impacto, o casal caiu da motocicleta e foi parar em uma alça de acesso da rodovia.

A mulher morreu ainda no local. O marido sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento das equipes de resgate.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e profissionais da concessionária responsável pelo trecho foram acionados.

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) por volta das 20h30 para a realização de exames. A Polícia Científica também esteve na rodovia para coletar vestígios e auxiliar na apuração do caso. A motocicleta foi retirada posteriormente, sem necessidade de interdição das pistas.

Polícia investiga origem da linha

A Polícia Militar Rodoviária (PMR) informou que o material utilizado na linha foi encontrado no local e recolhido para perícia. Até a última atualização das informações, ninguém havia sido preso.

O tenente da PMR William Gabriel Flores explicou a gravidade do ferimento e os próximos passos da investigação:

"O corte foi bem profundo. [...] A linha foi constatada no local, inclusive foi recolhido pela perícia. O delegado esteve no local, foi feita a perícia e agora vai ter o inquérito para tentar identificar o provável causador do acidente".