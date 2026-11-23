Kayky Bezerra, de 20 anos, voltou a falar sobre o impacto da prisão de Deolane Bezerra na vida da família.

Após visitar a mãe na Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, no interior de São Paulo, o jovem compartilhou um relato nas redes sociais e revelou que ainda enfrenta dificuldades para lidar com o afastamento da advogada, que já dura seis meses.

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Em uma publicação no Instagram, o filho do meio da influenciadora recordou um episódio que permanece vivo em sua memória: o momento em que a mãe abriu a porta do quarto ao ouvir sua voz, preocupada com a possibilidade de algo ter acontecido com ele.

"Seis meses dessa injustiça, mãe. Seis meses em que eu deito para dormir e revivo toda aquela cena, lembrando de você abrindo a porta do quarto porque ouviu minha voz e ficou com medo de que algo tivesse acontecido comigo. Dói demais. É uma dor que eu não desejo a ninguém", escreveu Kayky.

O rapaz também contou que o reencontro mais recente permitiu observar a maneira como Deolane enfrenta o período de detenção.

Segundo ele, mesmo diante das dificuldades, a mãe continua demonstrando força e procurando oferecer apoio emocional aos familiares.

"E hoje, em mais uma visita, vi o quanto você é forte. Mesmo diante de tanta dor e sofrimento, você continua firme e ainda encontra forças e palavras para me confortar. Eu te amo, mãe! Que Deus nos honre, que a justiça seja feita e que Deus nos traga paz", completou.

Entenda por que Deolane está presa

A advogada e influenciadora está em prisão preventiva desde 21 de maio de 2026, quando foi alvo da Operação Vérnix. Ela permanece na Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, no interior de São Paulo.

A investigação apura suspeitas de lavagem de dinheiro e possível envolvimento com uma organização criminosa associada ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

Deolane nega as acusações, enquanto sua defesa afirma que ela é inocente e trabalha para reverter a decisão que determinou a prisão.

Além de Kayky, de 20 anos, a influenciadora é mãe de Giliard Santos, de 22, e Valentina Bezerra, de 10. Os familiares seguem acompanhando os desdobramentos da investigação e prestando apoio à advogada.