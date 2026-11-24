Gracyanne manda carro de som para cobrar dívida milionária de Belo e choca vizinhança - (crédito: Reprodução/Instagram)

Belo foi surpreendido por uma cobrança nada discreta na segunda-feira (23). Um carro de som apareceu em frente ao condomínio de luxo onde o cantor mora, em Alphaville, na Grande São Paulo, para cobrar uma suposta dívida de aproximadamente R$ 1,5 milhão com a ex-mulher, Gracyanne Barbosa.

A mobilização chamou a atenção dos moradores do residencial. Decorado com balões, um grande laço e uma faixa, o veículo reproduziu músicas do próprio pagodeiro enquanto anunciava a pendência financeira.

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A cena foi registrada por uma moradora do condomínio, que compartilhou imagens da movimentação.

A repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, também acompanhou a ação nas proximidades da residência do artista.

A iniciativa teria sido motivada pelo descumprimento de um prazo estabelecido pela influenciadora para que Belo regularizasse os valores em aberto.

Segundo informações divulgadas pelo LeoDias, Gracyanne havia determinado 15 de novembro como data-limite para o pagamento, mas não recebeu a quantia esperada.

Entenda a dívida milionária entre Belo e Gracyanne

Entre os principais débitos estão despesas relacionadas à antiga mansão ocupada pelo ex-casal, localizada no Planalto Paulista, em São Paulo.

O imóvel acumulou aproximadamente R$ 773 mil em pendências, incluindo aluguéis atrasados, Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e contas de consumo.

Gracyanne já teria desembolsado mais da metade desse montante e continuaria responsável por pagamentos que também envolveriam a parte atribuída ao ex-marido.

Outro episódio que aumentou o desgaste financeiro entre os dois envolve a compra de um automóvel. A influenciadora teria pago R$ 600 mil como entrada para adquirir o veículo, mas enfrentou problemas após o carro ser encaminhado para um serviço de blindagem.

Conforme informações divulgadas pelo LeoDias, o dinheiro teria sido utilizado para abater uma dívida que Belo mantinha com o proprietário da concessionária. A situação teria deixado Gracyanne sem o automóvel e sem a quantia desembolsada.

A cobrança também envolve consequências judiciais para a musa fitness. Por determinação da Justiça, valores recebidos por trabalhos profissionais foram bloqueados para ajudar a quitar os débitos relacionados ao antigo patrimônio do casal. Entre os pagamentos retidos estaria o cachê de sua participação no "Dança dos Famosos", da TV Globo, em 2026.