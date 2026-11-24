Anthony Garotinho decidiu se pronunciar publicamente após o anúncio do fim de seu casamento com Rosinha Garotinho.

Em uma publicação nas redes sociais nesta segunda-feira (23), o ex-governador do Rio de Janeiro refletiu sobre o encerramento da relação, que durou quase cinco décadas, e demonstrou insatisfação com as reações de pessoas que comemoraram a separação.

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Em um vídeo divulgado na internet, o político afirmou que prefere não entrar nos detalhes da decisão nem comentar o comunicado publicado anteriormente pela ex-mulher. Para ele, a história construída pelos dois deve ser respeitada, independentemente do desfecho.

“Olha, eu não quero comentar a respeito da nota que já foi dada por Rosinha, do fim do nosso casamento, do nosso relacionamento. Foram quase 50 anos entre casamento e namoro, e isto cabe a nós dois, eu e ela, como cabe a todos os casais que vivem uma vida com momentos alegres, momentos tristes, com felicidades, vitórias, com derrotas, com momentos que constituem todas as famílias. Então, o que está dito por Rosinha, está dito”, declarou.

Garotinho também criticou a postura de internautas que reagiram com comemorações à notícia. O ex-governador classificou esse tipo de manifestação como uma demonstração de maldade e lamentou a falta de respeito diante de uma decisão pessoal.

Mensagem sobre o fim do relacionamento

Além do pronunciamento em vídeo, o político compartilhou um texto no qual abordou os aprendizados que podem surgir de uma relação amorosa, mesmo quando ela não termina como esperado.

“Nem todo amor que termina foi um erro. Às vezes, uma relação chega ao fim porque já cumpriu aquilo que tinha para cumprir. E só conseguimos compreender isso depois, quando a distância nos permite olhar para a história sem a urgência de fazê-la dar certo”, escreveu.

Em outro trecho, Garotinho refletiu sobre a ideia de que uma separação representa necessariamente uma derrota ou uma insuficiência de uma das partes.

“Existe uma tendência a acreditar que, se alguém foi embora, perdemos. Se não funcionou, fracassamos. Se fomos deixados, talvez não tenhamos sido suficientes. Mas nem sempre é assim!”, publicou.

O ex-governador ainda destacou que os relacionamentos podem deixar ensinamentos importantes sobre limites, escolhas e amadurecimento pessoal, mesmo quando não são permanentes.

“Algumas pessoas passam pela nossa vida para nos mostrar aquilo que queremos. Outras, aquilo que não queremos mais aceitar. Algumas nos ensinam sobre entrega. Outras, sobre limites. E há aquelas que nos obrigam a voltar para nós mesmos depois de termos nos perdido tentando fazer a relação funcionar. Momentos vividos com amor nunca serão um tempo perdido. Eles fizeram parte da nossa história”, acrescentou.

Ao encerrar a publicação, ele voltou a abordar a importância de compreender o passado sem considerar o término como um fracasso.

“E talvez amadurecer emocionalmente também seja isso: parar de olhar para o passado perguntando ‘por que não deu certo?’ e começar a compreender o que cada experiência nos ensinou sobre quem somos, de que precisamos e o que já não estamos dispostos a viver. Nem todo amor era para ficar. Alguns eram apenas parte do caminho”, finalizou.