Pulmão de Pipoca: entenda o termo e os riscos que cigarros eletrônicos podem causar - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O uso frequente de cigarros eletrônicos pode provocar consequências permanentes para a saúde respiratória.

Um caso envolvendo um jovem de 24 anos chamou a atenção para os perigos dos dispositivos, especialmente pela possibilidade de desenvolvimento de doenças que comprometem a capacidade pulmonar e não possuem cura.

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Entre as condições associadas à exposição a substâncias presentes nos vapes está a bronquiolite obliterante, popularmente conhecida como “pulmão de pipoca”.

A enfermidade provoca inflamação e cicatrização dos bronquíolos, pequenas estruturas responsáveis pela passagem de ar dentro dos pulmões.

Com o avanço do quadro, as vias respiratórias ficam progressivamente estreitas, dificultando a entrada e a saída de ar.

Em situações mais graves, o comprometimento pode provocar falta de ar mesmo durante atividades simples do cotidiano.

Após procurar atendimento, o jovem precisou ser internado em um pronto-socorro devido à gravidade dos sintomas.

Os exames realizados pela equipe médica identificaram a bronquiolite obliterante, e o histórico de utilização contínua do dispositivo eletrônico durante quatro anos foi associado ao desenvolvimento da enfermidade.

Apesar da aparência moderna e dos sabores variados, os cigarros eletrônicos não são inofensivos. Durante o funcionamento, os aparelhos aquecem líquidos que podem conter nicotina, aromatizantes e diferentes substâncias químicas.

A composição dos produtos e os efeitos da exposição prolongada ainda são objeto de estudos científicos. Entretanto, já existem evidências de que determinados componentes podem provocar danos ao sistema respiratório.

No Brasil, a Anvisa mantém a proibição da comercialização, importação e propaganda desses dispositivos. Mesmo com as restrições, os produtos continuam circulando irregularmente, inclusive em plataformas digitais e redes sociais.