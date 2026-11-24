O uso frequente de cigarros eletrônicos pode provocar consequências permanentes para a saúde respiratória.
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Um caso envolvendo um jovem de 24 anos chamou a atenção para os perigos dos dispositivos, especialmente pela possibilidade de desenvolvimento de doenças que comprometem a capacidade pulmonar e não possuem cura.
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Entre as condições associadas à exposição a substâncias presentes nos vapes está a bronquiolite obliterante, popularmente conhecida como “pulmão de pipoca”.
A enfermidade provoca inflamação e cicatrização dos bronquíolos, pequenas estruturas responsáveis pela passagem de ar dentro dos pulmões.
Com o avanço do quadro, as vias respiratórias ficam progressivamente estreitas, dificultando a entrada e a saída de ar.
Em situações mais graves, o comprometimento pode provocar falta de ar mesmo durante atividades simples do cotidiano.
Após procurar atendimento, o jovem precisou ser internado em um pronto-socorro devido à gravidade dos sintomas.
Os exames realizados pela equipe médica identificaram a bronquiolite obliterante, e o histórico de utilização contínua do dispositivo eletrônico durante quatro anos foi associado ao desenvolvimento da enfermidade.
Apesar da aparência moderna e dos sabores variados, os cigarros eletrônicos não são inofensivos. Durante o funcionamento, os aparelhos aquecem líquidos que podem conter nicotina, aromatizantes e diferentes substâncias químicas.
A composição dos produtos e os efeitos da exposição prolongada ainda são objeto de estudos científicos. Entretanto, já existem evidências de que determinados componentes podem provocar danos ao sistema respiratório.
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