A eliminação de Léo Foguete e Thaís Sousa do "Dança dos Famosos" provocou uma reação de Silvero Pereira nas redes sociais.
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Campeão da edição de 2025 da competição, o ator não escondeu a indignação com a avaliação de Claudia Raia, integrante do júri artístico da atração exibida no último domingo (22).
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A polêmica começou após a atriz atribuir nota 9,8 à apresentação de salsa do cantor sertanejo e da professora de dança.
A pontuação acabou contribuindo para a saída da dupla, que deixou a disputa por uma diferença mínima em relação aos concorrentes.
Silvero se manifestou em uma publicação de Jhonny Faria, ator e apresentador, na qual o resultado da competição era comentado. Ao questionar o desconto aplicado pela jurada, o artista foi direto na crítica:
"Ain gente, 9.8 da Claudia Raia, sendo júri artístico, pra salsa do Foguete… Ridículo", disparou.
Notas de Claudia Raia provocam questionamentos
A avaliação da atriz também chamou atenção pela diferença em relação às pontuações concedidas aos demais participantes.
Na mesma rodada, Diego Martins e Mayara Araújo receberam nota 10 da artista. Já Mell Muzzillo e Dani Norton foram avaliadas com 9,9.
A diferença nas notas alimentou discussões entre os telespectadores, especialmente porque a bancada artística costuma atribuir pontuações máximas aos competidores.
As avaliações mais técnicas das coreografias ficam tradicionalmente sob responsabilidade dos jurados especializados.
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