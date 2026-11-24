Silvero Pereira detona nota de Claudia Raia na 'Dança dos Famosos' e dispara: 'Ridículo' - (crédito: Reprodução/TV Globo)

A eliminação de Léo Foguete e Thaís Sousa do "Dança dos Famosos" provocou uma reação de Silvero Pereira nas redes sociais.

Campeão da edição de 2025 da competição, o ator não escondeu a indignação com a avaliação de Claudia Raia, integrante do júri artístico da atração exibida no último domingo (22).

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A polêmica começou após a atriz atribuir nota 9,8 à apresentação de salsa do cantor sertanejo e da professora de dança.

A pontuação acabou contribuindo para a saída da dupla, que deixou a disputa por uma diferença mínima em relação aos concorrentes.

Silvero se manifestou em uma publicação de Jhonny Faria, ator e apresentador, na qual o resultado da competição era comentado. Ao questionar o desconto aplicado pela jurada, o artista foi direto na crítica:

"Ain gente, 9.8 da Claudia Raia, sendo júri artístico, pra salsa do Foguete… Ridículo", disparou.

Notas de Claudia Raia provocam questionamentos

A avaliação da atriz também chamou atenção pela diferença em relação às pontuações concedidas aos demais participantes.

Na mesma rodada, Diego Martins e Mayara Araújo receberam nota 10 da artista. Já Mell Muzzillo e Dani Norton foram avaliadas com 9,9.

A diferença nas notas alimentou discussões entre os telespectadores, especialmente porque a bancada artística costuma atribuir pontuações máximas aos competidores.

As avaliações mais técnicas das coreografias ficam tradicionalmente sob responsabilidade dos jurados especializados.