Uma atividade comum em propriedades rurais terminou em uma tragédia no município de Campinaçu, no norte de Goiás.
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Jair Neto, de apenas 3 anos, morreu após ser atingido por uma vaca enquanto acompanhava os pais durante a ordenha dos animais, na noite de domingo (22).
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A criança estava próxima ao local onde os familiares retiravam o leite quando foi surpreendida pelo animal. Segundo informações divulgadas pela imprensa local, o menino foi atingido por cabeçadas logo depois que o pai terminou de ordenhar uma das vacas.
Os pais correram para socorrer o filho e o encaminharam a uma unidade hospitalar. Apesar dos esforços da equipe médica, a criança não resistiu aos ferimentos e morreu.
De acordo com informações repassadas por familiares ao jornal O Popular, Jair sofreu fraturas no crânio e no tórax. No momento do acidente, apenas os pais estavam com o menino na propriedade.
Família recebe manifestações de solidariedade
Jair era filho único de um casal de comerciantes conhecido na cidade. Os pais são proprietários de uma loja de produtos agropecuários em Campinaçu.
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