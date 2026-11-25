Zé Felipe dá investidas em ex de piloto de Fórmula 1; saiba quem é - (crédito: Reprodução/Instagram)

A vida amorosa de Margarida Corceiro voltou a ganhar repercussão internacional após uma movimentação de Zé Felipe nas redes sociais.

Aos 24 anos, a portuguesa, que já viveu relacionamentos com nomes conhecidos do futebol e da Fórmula 1, passou a receber a atenção dos fãs do cantor brasileiro, de 28 anos.

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Na segunda-feira (23), o filho de Leonardo começou a seguir a modelo no Instagram e interagiu com diversas publicações dela.

Ao todo, foram pelo menos sete curtidas, além de comentários com emojis de olhos apaixonados em duas fotos.

A atitude não passou despercebida pelos internautas, que começaram a especular sobre uma possível aproximação entre os dois. Até o momento, Margarida não retribuiu o follow.

A movimentação provocou uma série de comentários entre os admiradores do sertanejo. "Nossa Zé por favor, faça acontecer, ela é linda. Vocês formam um casal perfeito", escreveu um usuário. Outro brincou: “Quer sair de Goiânia para Portugal”. Já um terceiro reagiu: “E ele ataca novamente”.

Carreira internacional e popularidade nas redes

Nascida em Santarém, em Portugal, Margarida construiu uma trajetória profissional que reúne trabalhos como atriz, modelo, influenciadora digital e empresária.

A estreia na televisão aconteceu quando ela tinha apenas 16 anos, dando início a uma carreira que posteriormente ultrapassaria as fronteiras portuguesas.

Atualmente, a jovem reúne aproximadamente 2,6 milhões de seguidores no Instagram. Entre os famosos que acompanham seu perfil estão Neymar Jr., João Guilherme e Whindersson Nunes.

Na televisão, participou de produções portuguesas como “Bem Me Quer” (2020), “Quero é Viver” (2022), “Morangos com Açúcar” (2023) e “A Fazenda” (2024), produção que leva o mesmo nome do reality rural exibido pela Record no Brasil.

Ela também integrou o elenco de projetos internacionais da Prime Video, incluindo “Citas Barcelona” (2024) e “Punto Nemo” (2025).

O reconhecimento da artista também chegou ao universo da moda. Margarida estampou a capa da Vogue Portugal em julho e foi apontada pela Forbes Portugal como uma das figuras de influência do país.

Sua popularidade ganhou projeção ainda maior depois da participação no programa “Dança com as Estrelas”, exibido pela TVI.

Relacionamentos com João Félix e Lando Norris

Antes de despertar a curiosidade dos fãs de Zé Felipe, Margarida já havia sido notícia por seus relacionamentos. Entre 2019 e 2022, ela namorou o jogador português João Félix, atualmente com 27 anos.

Depois da separação, a atriz iniciou um relacionamento com o britânico Lando Norris, piloto da McLaren na Fórmula 1, também de 27 anos. O namoro chegou ao fim em meados de 2026.