A chegada do primeiro neto de Xuxa Meneghel já está provocando mudanças na residência da apresentadora.
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Aos 63 anos, a Rainha dos Baixinhos decidiu iniciar uma reforma na mansão onde mora, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, para preparar um espaço especial para o bebê de Sasha Meneghel e João Lucas.
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A novidade foi compartilhada pela própria Sasha, que está grávida de um menino. Em entrevista, a estilista contou que a mãe está acompanhando de perto cada etapa da gestação e já começou a organizar o ambiente que receberá a criança.
"Ela sempre sonhou muito em ser avó. Nunca me colocou nenhum tipo de pressão, ela brinca muito com isso, mas nunca foi pressão. Ela está muito feliz, me manda ideias de nomes todos os dias, já começou obra na casa dela para o quartinho do bebê. Ela está vivendo essa fase intensamente", revelou.
A gravidez foi anunciada publicamente durante o programa "Domingão com Huck", no último domingo (22). Na ocasião, Xuxa surpreendeu o público ao contar que a filha espera um menino.
Conheça a mansão de Xuxa
Com aproximadamente 900 m², a propriedade fica em um condomínio de alto padrão na Barra da Tijuca, o mesmo onde mora o jogador Lucas Paquetá, do Flamengo.
O imóvel foi planejado para combinar conforto, natureza e as escolhas pessoais da apresentadora. Um dos destaques é a presença de elementos naturais nos ambientes, incluindo uma jabuticabeira instalada no interior da residência.
A preocupação com o estilo de vida vegano também aparece na decoração. O sofá da sala, por exemplo, foi confeccionado sem materiais de origem animal, seguindo uma preferência de Xuxa e de seu companheiro, Junno Andrade.
Entre os espaços disponíveis estão cinco suítes, cinema particular, estúdio destinado a fotografias e gravações e uma cozinha gourmet preparada para receber convidados em grandes encontros.
Outro elemento que chama a atenção na residência é um quadro de grandes dimensões retratando uma mulher indígena. A obra foi encomendada especialmente à artista plástica Rose Samara.
Sasha e João Lucas vivem em São Paulo
Enquanto Xuxa organiza a casa no Rio de Janeiro para a chegada do neto, Sasha e o marido, João Lucas, mantêm residência em São Paulo.
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