Um serviço realizado para complementar a renda terminou em tragédia para Marcio Antônio da Silva, de 48 anos, em Batatais, no interior de São Paulo.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O mecânico morreu após ser atingido por um micro-ônibus que caiu sobre ele enquanto trabalhava na manutenção do veículo, na tarde de terça-feira (24).
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O acidente aconteceu na Rua Antônio Olegário, no bairro Jardim Simara. Na ocasião, o profissional estava debaixo do coletivo, realizando reparos em uma das peças.
A parte dianteira do veículo permanecia suspensa com o auxílio de dois macacos hidráulicos.
Segundo relatos de testemunhas, um dos equipamentos de sustentação acabou escapando durante o procedimento. Sem o apoio, o micro-ônibus despencou e deixou o trabalhador preso sob a estrutura.
Pessoas que estavam nas proximidades tentaram socorrer Marcio, mas ele não resistiu aos ferimentos. A ocorrência mobilizou moradores da região, que acompanharam a tentativa de resgate.
Trabalhador queria reforçar renda para as festas de fim de ano
Além de atuar como mecânico, Marcio realizava serviços particulares na oficina para conseguir um dinheiro extra. A atividade tinha como objetivo reunir recursos para o período de festas de fim de ano.
A disposição do trabalhador em ajudar no estabelecimento foi lembrada pelo auxiliar de serviços gerais Adalberto Cestari, amigo da vítima. Em depoimento, ele lamentou o desfecho do serviço que Marcio havia aceitado.
“Ele sempre esteve aqui ajudando a fazer serviços para o menino aqui [da oficina]. Foi fazer um biquinho, para ajudar no fim de ano e aconteceu essa tragédia”, contou.
Polícia Civil investiga acidente
Após a morte do mecânico, equipes de perícia compareceram ao endereço para realizar os levantamentos técnicos e analisar as circunstâncias da queda do veículo.
O caso foi registrado na Polícia Civil, que deverá apurar o que provocou o deslocamento do equipamento hidráulico responsável por sustentar o micro-ônibus durante a manutenção.
Saiba Mais
- Mariana Morais Cinco suítes e móveis veganos: Xuxa reforma mansão de 900 m² para receber neto
- Mariana Morais Zé Felipe dá investidas em ex de piloto de Fórmula 1; saiba quem é
- Mariana Morais 'Pulmão de pipoca': doença incurável em jovem de 24 anos acende alerta sobre uso de vapes
- Mariana Morais Casal de idosos morre afogado dentro de casa durante alagamento após temporal no Sul
- Mariana Morais Silvero Pereira detona nota de Claudia Raia na 'Dança dos Famosos' e dispara: 'Ridículo'
- Mariana Morais Leo Salem lança 'Depois', valsa com acordeon que encerra a trilogia de singles e abre caminho para seu primeiro álbum