Um serviço realizado para complementar a renda terminou em tragédia para Marcio Antônio da Silva, de 48 anos, em Batatais, no interior de São Paulo.

O mecânico morreu após ser atingido por um micro-ônibus que caiu sobre ele enquanto trabalhava na manutenção do veículo, na tarde de terça-feira (24).

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O acidente aconteceu na Rua Antônio Olegário, no bairro Jardim Simara. Na ocasião, o profissional estava debaixo do coletivo, realizando reparos em uma das peças.

A parte dianteira do veículo permanecia suspensa com o auxílio de dois macacos hidráulicos.

Segundo relatos de testemunhas, um dos equipamentos de sustentação acabou escapando durante o procedimento. Sem o apoio, o micro-ônibus despencou e deixou o trabalhador preso sob a estrutura.

Pessoas que estavam nas proximidades tentaram socorrer Marcio, mas ele não resistiu aos ferimentos. A ocorrência mobilizou moradores da região, que acompanharam a tentativa de resgate.

Trabalhador queria reforçar renda para as festas de fim de ano

Além de atuar como mecânico, Marcio realizava serviços particulares na oficina para conseguir um dinheiro extra. A atividade tinha como objetivo reunir recursos para o período de festas de fim de ano.

A disposição do trabalhador em ajudar no estabelecimento foi lembrada pelo auxiliar de serviços gerais Adalberto Cestari, amigo da vítima. Em depoimento, ele lamentou o desfecho do serviço que Marcio havia aceitado.

“Ele sempre esteve aqui ajudando a fazer serviços para o menino aqui [da oficina]. Foi fazer um biquinho, para ajudar no fim de ano e aconteceu essa tragédia”, contou.

Polícia Civil investiga acidente

Após a morte do mecânico, equipes de perícia compareceram ao endereço para realizar os levantamentos técnicos e analisar as circunstâncias da queda do veículo.

O caso foi registrado na Polícia Civil, que deverá apurar o que provocou o deslocamento do equipamento hidráulico responsável por sustentar o micro-ônibus durante a manutenção.