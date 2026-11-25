Atriz é internada às pressas após contrair vírus que mata milhares de pessoas por ano - (crédito: Reprodução/Facebook)

A atriz Myrian Rios, de 67 anos, precisou permanecer hospitalizada em São Paulo após apresentar uma piora em seu estado de saúde.

Nesta terça-feira (24), a artista apareceu nas redes sociais diretamente do quarto do hospital e revelou que recebeu o diagnóstico de influenza A, doença que provocou uma queda nos níveis de oxigenação e exigiu acompanhamento médico.

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O problema começou a se manifestar aproximadamente uma semana antes da internação. Inicialmente, Myrian apresentou dor de garganta, cansaço e tosse leve.

Com o passar dos dias, entretanto, os sintomas se intensificaram e ela sofreu uma crise entre domingo e segunda-feira, quando decidiu procurar atendimento em um pronto-socorro.

A atriz explicou que os médicos optaram por mantê-la internada devido à instabilidade da oxigenação. Apesar da necessidade de permanecer sob observação, ela garantiu que está se recuperando.

"Tá tendo um surto de influenza, e como a oxigenação tá um pouquinho baixa, tá instável, eles não deixaram ir para casa para acompanhar. Eu tô me recuperando aqui, mas tá tudo sob controle, tudo maravilhoso", explicou.

"Sentiu uma dor, sentiu que não tá bom, tem alguma coisa estranha, se puder procurar um pronto-socorro, a UPA, o mais rápido possível, é sempre melhor", alertou.