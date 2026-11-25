Bianca Andrade troca beijos com atriz famosa e romance discreto vem à tona - (crédito: Reprodução/Instagram)

O envolvimento entre Bianca Andrade e Giovana Cordeiro estaria avançando para além de uma ficada.

A influenciadora e a atriz, que dividiram os bastidores do quadro “Dança dos Famosos”, estariam vivendo uma fase de aproximação e descobertas, com direito a novos encontros longe das câmeras.

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Segundo informações da coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, pessoas próximas à empresária afirmam que as duas estão se conhecendo melhor e demonstram interesse em levar a relação adiante, mas sem pressa para assumir um compromisso.

A aproximação começou durante a convivência nos bastidores da competição exibida pelo “Domingão com Huck”.

Entre ensaios, momentos de preparação e confraternizações do elenco, Bianca e Giovana teriam desenvolvido uma conexão que ultrapassou o ambiente profissional.

O primeiro beijo teria acontecido há pouco mais de um mês, durante uma comemoração organizada por Boca Rosa em São Paulo.

Na ocasião, a empresária celebrou seus 32 anos e os 15 anos de trajetória na internet. Depois daquele encontro, as duas teriam ficado outras vezes.

Atriz estaria encantada com a influenciadora

Ainda de acordo com o Extra, Giovana teria comentado com pessoas próximas que está encantada pela empresária.

Apesar da aproximação, as duas preferem manter a discrição e deixar que as coisas aconteçam naturalmente.

Um dos sinais públicos de carinho entre elas apareceu na semana passada, quando Bianca publicou uma homenagem à atriz pelo aniversário de 30 anos. Na mensagem, a influenciadora não economizou nos elogios:

“Feliz 30 anos, Deusa! Você é tanta coisa boa que fica difícil de escrever. É impossível te conhecer e não ficar hipnotizada com tudo. Todo o amor do mundo no seu aniversário. Saudade”, escreveu.

Bianca também marcou presença na comemoração dos 30 anos de Giovana, realizada nesta quinta-feira (26), no Itanhangá, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro.

Bianca já havia dado pistas sobre o affair

A curiosidade em torno da vida amorosa da empresária aumentou depois de sua participação no “Blogueirinha Entrevista”, do Multishow, na última segunda-feira (24).

Durante a conversa, ela admitiu ter ficado com uma pessoa que integra o elenco da atual edição do “Dança dos Famosos”, mas evitou revelar a identidade.