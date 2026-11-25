O envolvimento entre Bianca Andrade e Giovana Cordeiro estaria avançando para além de uma ficada.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A influenciadora e a atriz, que dividiram os bastidores do quadro “Dança dos Famosos”, estariam vivendo uma fase de aproximação e descobertas, com direito a novos encontros longe das câmeras.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Segundo informações da coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, pessoas próximas à empresária afirmam que as duas estão se conhecendo melhor e demonstram interesse em levar a relação adiante, mas sem pressa para assumir um compromisso.
A aproximação começou durante a convivência nos bastidores da competição exibida pelo “Domingão com Huck”.
Entre ensaios, momentos de preparação e confraternizações do elenco, Bianca e Giovana teriam desenvolvido uma conexão que ultrapassou o ambiente profissional.
O primeiro beijo teria acontecido há pouco mais de um mês, durante uma comemoração organizada por Boca Rosa em São Paulo.
Na ocasião, a empresária celebrou seus 32 anos e os 15 anos de trajetória na internet. Depois daquele encontro, as duas teriam ficado outras vezes.
Atriz estaria encantada com a influenciadora
Ainda de acordo com o Extra, Giovana teria comentado com pessoas próximas que está encantada pela empresária.
Apesar da aproximação, as duas preferem manter a discrição e deixar que as coisas aconteçam naturalmente.
Um dos sinais públicos de carinho entre elas apareceu na semana passada, quando Bianca publicou uma homenagem à atriz pelo aniversário de 30 anos. Na mensagem, a influenciadora não economizou nos elogios:
“Feliz 30 anos, Deusa! Você é tanta coisa boa que fica difícil de escrever. É impossível te conhecer e não ficar hipnotizada com tudo. Todo o amor do mundo no seu aniversário. Saudade”, escreveu.
Bianca também marcou presença na comemoração dos 30 anos de Giovana, realizada nesta quinta-feira (26), no Itanhangá, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro.
Bianca já havia dado pistas sobre o affair
A curiosidade em torno da vida amorosa da empresária aumentou depois de sua participação no “Blogueirinha Entrevista”, do Multishow, na última segunda-feira (24).
Durante a conversa, ela admitiu ter ficado com uma pessoa que integra o elenco da atual edição do “Dança dos Famosos”, mas evitou revelar a identidade.
Ver esse post no Instagram
Saiba Mais
- Mariana Morais Atriz é internada às pressas após contrair vírus que mata milhares de pessoas por ano
- Mariana Morais Mecânico arruma extra de fim de ano e morre esmagado por micro-ônibus
- Mariana Morais Cinco suítes e móveis veganos: Xuxa reforma mansão de 900 m² para receber neto
- Mariana Morais Zé Felipe dá investidas em ex de piloto de Fórmula 1; saiba quem é
- Mariana Morais 'Pulmão de pipoca': doença incurável em jovem de 24 anos acende alerta sobre uso de vapes
- Mariana Morais Casal de idosos morre afogado dentro de casa durante alagamento após temporal no Sul