Belo é exposto e supostas traições contra Viviane Araújo na cadeia vêm à tona - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Uma suposta infidelidade de Belo durante o período em que esteve atrás das grades teria chegado ao conhecimento de Viviane Araújo por meio de pessoas próximas a outros detentos.

O episódio foi revelado por Ana Carla Lemos, melhor amiga da atriz, durante o segundo episódio do programa "Dossiê Celebridades", apresentado por LeoDias e exibido pela Band na quarta-feira (25).

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Segundo Ana Carla, a informação veio à tona quando companheiras de outros presos decidiram procurar Viviane para contar o que sabiam sobre o comportamento do cantor. Na época, entre 2002 e 2006, a atriz era casada com o pagodeiro e costumava visitá-lo na unidade prisional.

"Um dia, na saída, uma mulher do preso não aguentou. Elas se reuniram e começou a contar", relatou a empresária ao relembrar a situação.

Durante a entrevista, LeoDias quis saber se as mulheres haviam contado diretamente à artista que Belo mantinha um envolvimento amoroso com outra pessoa. Ana Carla confirmou a informação: "É, para falar. Uma é que ele estava tendo um relacionamento com uma outra mulher".

Como a suposta amante conseguia entrar na prisão?

A revelação também levantou questionamentos sobre a maneira como o cantor teria conseguido manter contato com outra mulher enquanto cumpria pena.

Ao ser questionada sobre a possibilidade de encontros em outras ocasiões, a amiga de Viviane levantou a hipótese de que a suposta amante tivesse acesso ao presídio fora do calendário habitual.

"Todo sábado. Isso me explica que alguma mulher entrava… Entrava sem ser no sábado. Sem ser no sábado", declarou.

Ana Carla, entretanto, deixou claro que não tinha informações sobre os procedimentos utilizados para permitir a entrada da mulher ou sobre os dias em que os encontros teriam acontecido. "Que dia que era, como entrava, como fazia, eu não sei", acrescentou.

Relacionamento extraconjugal também teria ocorrido na delegacia

O programa ainda recuperou outro episódio envolvendo a vida amorosa de Belo durante sua passagem pelo sistema de segurança pública.

Antes de ser encaminhado ao presídio, o artista permaneceu por 37 dias na Delegacia Antissequestro (DAS), período em que também teria vivido um relacionamento extraconjugal.

O assunto já havia sido mencionado por Fernando Moraes, ex-delegado titular da unidade. Ele relatou uma situação em que uma policial entrou em uma sala com o cantor e fechou a porta. A atitude chamou a atenção de outros agentes, que chegaram a ameaçar arrombá-la.

Ao comentar os episódios, LeoDias demonstrou surpresa com a capacidade do pagodeiro de manter relacionamentos mesmo durante o encarceramento.

"Como é que uma pessoa pode ter amante presa, mas o Belo conseguiu", observou. Ana Carla concordou com o apresentador: "O Belo conseguiu".

Na avaliação de LeoDias, o carisma do cantor teria papel importante em sua facilidade para conquistar mulheres. "Ele é encantador. Ele é encantador", concluiu.