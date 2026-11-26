Criança de 7 anos morre após ser esquecida em van escolar e motorista acaba punido - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

A morte de Bernardo Kalebe Avelino de Sousa, de 7 anos, mobilizou as autoridades de Dois Irmãos do Tocantins após o garoto ser encontrado desacordado dentro de uma van do transporte escolar municipal.

O episódio aconteceu na terça-feira (24), e o condutor do veículo acabou preso em flagrante.

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De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP-TO), o motorista, de 52 anos, contou aos policiais que havia encerrado o trajeto e parado no último ponto para permitir que os estudantes descessem.

Enquanto conversava, entretanto, teria perdido a atenção e não percebeu que Bernardo continuava no interior do veículo.

O homem afirmou que acreditava ter deixado todas as crianças em segurança. Depois de fechar a van, seguiu para casa sem notar a presença do menino.

A situação só foi descoberta por volta das 16h40, quando o motorista voltou ao automóvel para iniciar o transporte dos estudantes de volta às respectivas residências. Ao entrar no veículo, deparou-se com Bernardo caído no assoalho.

O garoto foi socorrido e encaminhado imediatamente ao hospital da cidade. A equipe médica realizou procedimentos de reanimação, mas não conseguiu salvar a criança.

Após o ocorrido, o motorista foi levado por policiais militares à 10ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Miracema do Tocantins. Ele foi autuado em flagrante por homicídio culposo e continua preso, à disposição do Poder Judiciário.

A van utilizada no transporte foi apreendida, enquanto o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado. A investigação ficará sob responsabilidade da 64ª Delegacia de Polícia de Dois Irmãos do Tocantins.