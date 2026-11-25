Idosa morre aos 78 anos após cair em poço de elevador em acidente trágico - (crédito: Imagem Ilustrativa)

Uma idosa de 78 anos morreu após sofrer uma queda no fosso de um elevador de uma casa geriátrica em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

A vítima foi identificada como Carmem Lúcia dos Santos Furlan. O acidente aconteceu na tarde de terça-feira (24), em um estabelecimento localizado no bairro Petrópolis.

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A morte mobilizou equipes da Polícia Civil e da perícia, que foram acionadas para atender à ocorrência e investigar as circunstâncias do episódio. O local foi isolado para os trabalhos técnicos.

De acordo com Daniel Furlan, filho da vítima, a mãe caiu no espaço destinado ao elevador. Ainda não há informações conclusivas sobre o que provocou a queda.

Após o acidente, o corpo de Carmem foi retirado do fosso e encaminhado para os procedimentos legais.

A Polícia Civil ficará responsável por esclarecer a dinâmica da ocorrência e apurar eventuais responsabilidades.

Até o fechamento desta matéria, os responsáveis pela casa geriátrica não haviam se manifestado publicamente sobre a fatalidade.