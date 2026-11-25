Namorada de Belo se manifesta sobre dívida do cantor com Gracyanne: 'Ele é enrolado mesmo' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Rayane Figliuzzi decidiu se posicionar sobre a disputa financeira envolvendo seu namorado, o cantor Belo, e a ex-esposa dele, Gracyanne Barbosa.

Em entrevista ao portal LeoDias, a influenciadora demonstrou apoio ao direito da musa fitness de receber os valores pendentes e ainda fez uma observação sobre o comportamento do pagodeiro ao lidar com questões burocráticas.

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"Respeito muito os 16 anos que eles viveram juntos. Desejo que tudo fique bem, que ela consiga receber o dinheiro dela também. Acho que é justo pelo tempo que ela ficou com o Belo. O Belo é meio enrolado mesmo, mas está tudo certo", disse em entrevista ao Portal LeoDias.

Rayane aponta motivo para demora na resolução da dívida

Durante o bate-papo, a influenciadora também foi questionada sobre possíveis dificuldades envolvendo Alfredo, empresário de Belo, nos bastidores das negociações com Gracyanne.

Rayane afirmou não conhecer os detalhes da situação, mas apresentou uma possível explicação para a demora do cantor em resolver as pendências.

"O Belo trabalha muito e essas questões burocráticas ficam aí e ele não consegue resolver tudo ao mesmo tempo", explicou.

A dívida envolve valores relacionados à antiga mansão em que Belo e Gracyanne moravam, incluindo aluguéis atrasados e débitos de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

As pendências ultrapassariam R$ 1 milhão e, segundo as informações divulgadas, já teriam provocado o bloqueio das contas bancárias da influenciadora.



