Sintomas do câncer que se espalhou e matou Andy Taylor, guitarrista do Duran Duran, aos 65 anos - (crédito: Reprodução/Instagram)

Andy Taylor, guitarrista do Duran Duran, morreu aos 65 anos após enfrentar um câncer de próstata metastático.

O músico faleceu na segunda-feira (23), em casa, cercado pela família. A morte foi anunciada nesta quarta-feira (25), em um comunicado divulgado pelos familiares e integrantes da banda britânica.

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O artista havia recebido o diagnóstico em 2018, mas tornou a doença pública apenas em 2022, quando revelou que o câncer já estava em estágio avançado e havia se espalhado para outras partes do organismo. Na ocasião, ele explicou que sua condição não tinha possibilidade de cura.

A trajetória de Andy foi marcada pelo sucesso internacional do Duran Duran, grupo responsável por hits como "Rio", "Hungry Like the Wolf" e "Girls on Film".

Além da banda, o guitarrista também desenvolveu projetos solo e trabalhou com outros artistas ao longo da carreira.

O que é o câncer de próstata?

A doença enfrentada pelo músico é um tumor maligno que se desenvolve na próstata, uma pequena glândula do sistema reprodutor masculino. Localizado abaixo da bexiga e à frente do reto, o órgão tem como uma de suas funções produzir parte do líquido que compõe o sêmen.

O câncer acontece quando células da região passam a se multiplicar de maneira descontrolada. Dependendo das características do tumor, a evolução pode ser lenta ou bastante agressiva.

Em determinadas situações, as células cancerígenas conseguem atingir outros tecidos e órgãos, provocando metástases.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), aproximadamente 75% dos casos registrados mundialmente acontecem em homens com 65 anos ou mais.

No Brasil, a estimativa é de 77.920 novos diagnósticos por ano entre 2026 e 2028.

Quais são os primeiros sinais e sintomas?

Um dos principais desafios relacionados ao câncer de próstata é que a doença costuma evoluir silenciosamente. Nas fases iniciais, muitos pacientes não apresentam qualquer manifestação, o que pode dificultar a identificação do problema.

Quando aparecem, os primeiros sinais podem ser confundidos com alterações benignas da próstata. Entre os sintomas que merecem atenção estão:

Dificuldade para urinar;

Diminuição da força do jato urinário;

Necessidade de urinar com maior frequência durante o dia;

Vontade frequente de urinar durante a noite;

Presença de sangue na urina.

Em estágios mais avançados, especialmente quando existem metástases ósseas, também podem surgir dores nos ossos, desconforto persistente e outras manifestações relacionadas às regiões atingidas pelo tumor.

O INCA ressalta que esses sintomas não significam necessariamente a presença de câncer, mas precisam ser investigados por um profissional de saúde.

Câncer de próstata tem cura?

As chances de cura estão diretamente relacionadas ao estágio em que a doença é identificada. Quando o tumor é descoberto enquanto ainda está localizado na próstata, existem tratamentos com intenção curativa e as perspectivas costumam ser bastante favoráveis.

Por outro lado, quando as células cancerígenas já alcançaram órgãos ou tecidos distantes, a situação se torna mais complexa.

O câncer de próstata metastático geralmente não tem cura, mas isso não significa que não existam alternativas terapêuticas.

Nesses casos, os tratamentos buscam controlar a progressão do tumor, reduzir os sintomas, preservar a qualidade de vida e prolongar a sobrevida.

Alguns pacientes conseguem conviver com a doença durante vários anos, dependendo da resposta às terapias e das características do câncer.

Foi justamente a condição avançada que marcou os últimos anos de vida de Andy Taylor. Mesmo diante do diagnóstico, o guitarrista continuou envolvido com a música e chegou a colaborar novamente com o Duran Duran no álbum "Danse Macabre", lançado em 2023.