Guitarrista do Duran Duran morre aos 65 anos e causa da morte envolve doenÃ§a devastadora - (crédito: ReproduÃ§Ã£o/Instagram)

O mundo da música perdeu um dos nomes que ajudaram a marcar o rock dos anos 1980.

Andy Taylor, guitarrista original do Duran Duran, morreu aos 65 anos, na segunda-feira (23), em decorrência de um câncer de próstata metastático.

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O artista estava em casa, na companhia dos familiares, quando faleceu. A notícia foi confirmada pela banda britânica nesta quarta-feira (25).

Diagnosticado com a doença em 2018, o músico tornou público seu estado de saúde quatro anos depois, justamente quando o grupo se preparava para entrar no Rock and Roll Hall of Fame, em novembro de 2022. Na ocasião, o avanço do câncer o impediu de participar presencialmente da cerimônia.

Sua relação com o Duran Duran teve afastamentos e reencontros. Depois de deixar a banda em 1986, Andy voltou a trabalhar com os antigos companheiros em 2000, participando do álbum "Astronaut", lançado em 2004.

Em 2006, porém, saiu novamente. Anos mais tarde, voltou a colaborar com o grupo no disco "Danse Macabre", de 2023.

O músico deixa a esposa, Tracey, com quem era casado desde 1982, e quatro filhos: Andrew, Georgina, Bethany e Isabella, além de um neto.