O mundo da música perdeu um dos nomes que ajudaram a marcar o rock dos anos 1980.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Andy Taylor, guitarrista original do Duran Duran, morreu aos 65 anos, na segunda-feira (23), em decorrência de um câncer de próstata metastático.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O artista estava em casa, na companhia dos familiares, quando faleceu. A notícia foi confirmada pela banda britânica nesta quarta-feira (25).
Diagnosticado com a doença em 2018, o músico tornou público seu estado de saúde quatro anos depois, justamente quando o grupo se preparava para entrar no Rock and Roll Hall of Fame, em novembro de 2022. Na ocasião, o avanço do câncer o impediu de participar presencialmente da cerimônia.
Sua relação com o Duran Duran teve afastamentos e reencontros. Depois de deixar a banda em 1986, Andy voltou a trabalhar com os antigos companheiros em 2000, participando do álbum "Astronaut", lançado em 2004.
Em 2006, porém, saiu novamente. Anos mais tarde, voltou a colaborar com o grupo no disco "Danse Macabre", de 2023.
O músico deixa a esposa, Tracey, com quem era casado desde 1982, e quatro filhos: Andrew, Georgina, Bethany e Isabella, além de um neto.
Saiba Mais
- Mariana Morais Belo é exposto e supostas traições contra Viviane Araújo na cadeia vêm à tona
- Mariana Morais Criança de 7 anos morre após ser esquecida em van escolar e motorista acaba punido
- Mariana Morais Daniela Paschoal fala sobre maternidade e retorno ao trabalho após nascimento de Chico
- Mariana Morais Idosa morre aos 78 anos após cair em poço de elevador em acidente trágico
- Mariana Morais Rayane Figliuzzi admite que Belo é enrolado e defende Gracyanne Barbosa em dívida milionária
- Mariana Morais Xuxa revela reação explosiva ao descobrir gravidez de Sasha e xingamentos vem à tona