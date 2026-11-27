Vaza suposto áudio de Belo e namorada trocando xingamentos durante barraco: 'Fora desgraçada' - (crédito: TV Globo/Instagram)

Uma discussão explosiva entre Belo e Rayane Figliuzzi veio à tona e movimentou as redes sociais nesta quinta-feira (26).

Gravações atribuídas ao casal mostram os dois aos gritos, em uma sequência de acusações, palavrões e ataques pessoais.

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Em meio ao bate-boca, a influenciadora questiona o comportamento do cantor com outras mulheres e faz insinuações sobre uma possível infidelidade.

O material foi divulgado pelo jornalista Léo Dias e teria sido registrado durante um desentendimento no condomínio Alphaville, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, no início da tarde.

Em um dos momentos mais tensos da conversa, Rayane cobra uma postura do namorado diante de outras mulheres.

"Você não 'bota' limites, tem outras piranhas. Você não coloca limite nas piranhas", dispara a influenciadora.

A reação de Belo é marcada por gritos e ofensas. O pagodeiro manda a companheira deixar sua vida e dispara: "Filha da puta, porra". Na sequência, reforça a ordem para que ela vá embora: "Fora, desgraçada".

Rayane não recua e devolve os ataques, incluindo uma cutucada sobre a orientação sexual do cantor.

"Sai você, caralho! Só faz merda... Vai se foder. Otário. Viad*", rebate. A troca de insultos continua quando o cantor a chama de "Prostituta".

A influenciadora, então, faz uma acusação direta ao namorado, sugerindo que ele teria se relacionado com outra mulher. "Prostituta, meu amor? Prostituta é quem você estava comendo", responde.

Em outro trecho, Belo afirma que não se importa com a situação, enquanto Rayane exige que ele "virar homem". O cantor, por sua vez, manda a influenciadora "virar mulher".

Até a divulgação das gravações, nenhum dos dois havia apresentado publicamente sua versão sobre o episódio.

Briga acontece após revelações de Gracyanne Barbosa

A repercussão do áudio ganhou ainda mais força por coincidir com as declarações feitas por Gracyanne Barbosa sobre o antigo casamento com Belo.

Na mesma quinta-feira (26), a musa fitness concedeu uma entrevista a Léo Dias e relatou ter enfrentado situações de abuso psicológico durante os 16 anos de relacionamento com o artista.