Gracyanne Barbosa fez revelações delicadas sobre os bastidores de seu relacionamento com Belo e afirmou ter vivido situações de abuso psicológico durante os 16 anos em que esteve casada com o cantor.

Em entrevista ao jornalista Leo Dias, exibida nesta quinta-feira (26), a musa fitness relatou episódios de humilhação, intimidação e ameaças envolvendo sua carreira profissional.

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Emocionada e chorando, a influenciadora contou que passou a compreender a dimensão dos acontecimentos depois de iniciar um processo de terapia.

Segundo ela, o pagodeiro utilizava sua influência no meio artístico para fazê-la acreditar que poderia enfrentar dificuldades profissionais caso decidisse romper a relação ou contrariasse suas vontades.

“É muito duro o que vou falar, não gostaria, mas tem muitas mulheres que passam por isso, e eu não enxergava isso na época. O abuso psicológico que é feito. O Belo é um cara que consegue articular, e até hoje eu acredito.

Quando ele fala: ‘Vou te pagar’, eu falava: ‘Está bem, não vou te pôr na Justiça’, com exceção dos últimos 10 dias, quando falei que não aguentava mais. Foi um grito de desespero.”

A empresária também afirmou que, durante o casamento, não conseguia identificar determinadas atitudes como prejudiciais.

“O que eu ouvia durante o casamento eram coisas que hoje, fazendo terapia e tendo mais entendimento, porque eu não entendia o lugar em que ele me colocava e por que eu me anulava tanto, consigo perceber. São coisas duras que muitas mulheres passam.”

Gracyanne diz que tinha medo de perder oportunidades profissionais

Questionada sobre o receio de enfrentar o cantor, Gracyanne admitiu que já sentiu medo das consequências de uma possível separação.

“Hoje não, mas já senti porque eu ouvia muito (…). Eu não gostaria de magoar o Belo, porque sei que já magoei muito, porque já falei coisas que são muito ruins de serem expostas, mas (…) ouvia: ‘Eu sou o Belo, posso acabar com você; você não vai mais trabalhar. Você nunca mais vai pisar em tal lugar’.”

A influenciadora afirmou que as declarações sobre sua suposta falta de espaço profissional também alimentavam suas inseguranças.

“Hoje eu estou começando a ver a minha força. Eu não tinha essa noção porque, quando ele falava: ‘Em tal emissora você não vai trabalhar porque todo mundo me ama lá, vão te atrapalhar, você não vai pegar nenhum teste’, eu pensava: se eu me separar do cara, vou viver do quê? Vou trabalhar com o quê?”

Gracyanne ainda recordou comentários que, segundo seu relato, eram utilizados para diminuí-la.

“Eu acreditei nisso e demorei para notar, porque o Belo fala muita coisa ruim, por exemplo: ‘Eu te tirei de onde você vivia’. Eu não tenho vergonha de falar que eu vivia numa kitnet que não tinha móveis, eu dormia no chão. E, sim, quando a gente começou a namorar, eu não tinha nada, mas o Belo também não tinha; a gente construiu uma vida juntos.”

A musa fitness também contou que se sentiu desamparada depois do fim do relacionamento. De acordo com ela, enquanto recebia ataques de outras pessoas, o ex-marido não se manifestava em sua defesa.

“Quando eu me separei, eu fui muito atacada e ele se manteve quieto. Eu pensava: ‘Minha vida acabou, não vou mais conseguir fazer nada’. Eu ouvia isso semanalmente, porque a gente se separou, mas a gente se encontrava sempre; a mãe dele morava comigo. Ele falava: ‘Porque, se você não esperar para eu te pagar…’ Eu estou cobrando desde que a gente se separou, porque quero meu nome limpo. Eu não posso depender dos outros.”

Disputa judicial envolve dívida de R$ 1,5 milhão

Além das declarações sobre o casamento, Gracyanne enfrenta uma disputa judicial com Belo por pendências financeiras acumuladas durante os 16 anos de união. A influenciadora busca receber aproximadamente R$ 1,5 milhão do ex-marido.

O processo de divórcio foi protocolado em 2025 e teve o valor simbólico de R$ 1 mil atribuído à causa.

Entre os débitos mencionados estão despesas de IPTU e aluguéis atrasados da antiga mansão em que os dois viviam, em São Paulo. Os compromissos estavam registrados no nome da musa fitness.

Outro ponto da cobrança envolve R$ 600 mil referentes à entrada de um automóvel. Segundo Gracyanne, Belo teria utilizado o dinheiro para quitar parte de uma dívida pessoal com o proprietário da concessionária.

“Me machuca muito expor o casamento com uma pessoa que foi tão importante. Eu não queria nunca terminar o relacionamento com o Belo assim, brigando. Não quero que as pessoas ataquem ele.

Eu quero que o Belo continue sendo o Belo, um superartista, e ele merece ser um artista, mas, como Marcelo, ele precisa resolver as coisas.”