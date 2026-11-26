Virginia supera Vini Jr. e é flagrada em clima íntimo com piloto milionário da Stock Car - (crédito: Reprodução/Instagram)

Virginia Fonseca voltou a ser vista na companhia de César Ramos em meio às especulações sobre um possível envolvimento amoroso entre os dois.

Na noite de quarta-feira (25), a influenciadora e o piloto da Stock Car apareceram juntos durante um jantar em um restaurante.

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As imagens foram divulgadas pelo perfil Daily do Garotinho e mostram os dois sentados lado a lado, conversando durante o encontro.

O registro chamou atenção por acontecer depois de uma polêmica envolvendo a suposta ficada entre a empresária e o automobilista.

Até então, Virginia e César não haviam sido fotografados juntos publicamente. Os rumores sobre o romance começaram após uma festa realizada depois do GP de São Paulo de Fórmula 1, ocasião em que os dois teriam se beijado pela primeira vez.

César Ramos se pronuncia após acusação de traição

Além da polêmica envolvendo Virginia, o piloto também precisou responder às declarações de Tati Siebert. A modelo afirmou que mantinha um relacionamento fechado com César na época em que ele teria ficado com a influenciadora.

Segundo Tati, ela era apresentada por ele como namorada e os dois haviam se encontrado apenas dois dias antes da festa em que o automobilista teria se aproximado de Virginia.

Diante da acusação, César contestou a versão e afirmou que não estava comprometido naquele período. "Sou solteiro e faz bastante tempo. Fui numa festa e fiz o que as pessoas solteiras fazem ou podem fazer", rebateu nos stories do Instagram.