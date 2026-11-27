Professora que morreu afogada ao tentar salvar alunos foi vítima de fenômeno comum e traiçoeiro no mar - (crédito: Reprodução/Instagram)

Um fenômeno natural que pode transformar um banho de mar em uma situação de risco em poucos segundos está entre as principais causas de afogamentos nas praias brasileiras.

Conhecida como corrente de retorno, a força da água foi apontada como responsável por arrastar seis crianças e dois professores durante um passeio escolar na Praia da Barra da Lagoa, em Florianópolis, Santa Catarina.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Na tentativa de socorrer os estudantes, a professora Mariana Zorzo, de 31 anos, também acabou sendo vítima do afogamento e morreu após seis dias internada.

O acidente aconteceu em 19 de novembro, quando a educadora participava de uma atividade com crianças e adolescentes atendidos pelo Centro de Educação Popular (Cedep), no bairro Monte Cristo.

Ao perceber que os alunos estavam sendo levados pela correnteza, Mariana e outro professor, de 32 anos, entraram na água para tentar resgatá-los.

As oito pessoas envolvidas foram retiradas do mar por equipes de guarda-vidas. Entretanto, Mariana apresentou o quadro mais grave: afogamento de grau 6, considerado o nível mais severo na classificação da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (Sobrasa).

Ela recebeu manobras de reanimação cardiopulmonar e foi transportada pelo helicóptero Águia até uma unidade hospitalar.

A professora permaneceu internada em estado grave durante seis dias, mas não resistiu. A morte foi confirmada na quarta-feira (25).

O outro educador sofreu afogamento de grau 2 e precisou ser encaminhado ao hospital. Já as seis crianças e adolescentes tiveram quadros de grau 1 e foram levados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte para avaliação médica. Todos sobreviveram.

O que é uma corrente de retorno?

Diferentemente de uma onda comum, que se movimenta em direção à areia, a corrente de retorno funciona como um canal de escoamento da água de volta para o oceano.

Um dos aspectos mais perigosos é que a corrente nem sempre apresenta sinais evidentes para quem está na areia. Mesmo em praias aparentemente tranquilas, pode existir um trecho com força suficiente para arrastar uma pessoa rapidamente.

O risco também está relacionado à dificuldade de vencer o movimento da água. Ao perceber que está sendo levado para longe da faixa de areia, o banhista pode tentar nadar diretamente contra a correnteza, gastando energia rapidamente e aumentando as chances de afogamento.

O que fazer ao ser arrastado por uma correnteza?

Uma das principais recomendações dos especialistas é não tentar enfrentar diretamente a força da corrente. Nadar em direção à areia contra o fluxo pode provocar exaustão em pouco tempo.

Quem sabe nadar deve tentar se deslocar paralelamente à praia até conseguir sair do corredor de água. Depois de escapar da corrente, pode buscar o retorno à faixa de areia em uma região mais segura.

Caso não consiga nadar para fora do fluxo, a orientação é manter a calma, tentar boiar e sinalizar para pedir ajuda aos guarda-vidas.