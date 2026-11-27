Jovem de 22 anos morre em tragédia após ônibus prensar moto contra caminhão de lixo - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma jovem de 22 anos perdeu a vida em um grave acidente de trânsito na noite de quinta-feira (26), em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Luana Cristina de Barros Silva estava na garupa de uma motocicleta quando o veículo foi atingido por um ônibus e acabou prensado contra um caminhão de coleta de lixo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O acidente aconteceu por volta das 19h15, na Rua Aiuruoca, no Jardim Paraíso. Luana voltava para casa com o namorado, de 23 anos, que trabalhava como entregador de aplicativo e conduzia a moto no momento da colisão.

Segundo as informações divulgadas, o casal descia a via quando foi atingido pelo ônibus. Com a força do impacto, a motocicleta foi lançada contra o caminhão de lixo que realizava o serviço na rua. Uma câmera de segurança registrou a ocorrência.

Motorista alegou falha nos freios

Após a batida, o condutor do ônibus afirmou que o veículo havia perdido os freios. Luana recebeu atendimento, mas não resistiu aos ferimentos. A jovem morreu em decorrência de uma hemorragia interna.

O namorado também ficou gravemente ferido e foi encaminhado ao Hospital Geral de Guarulhos. Ele permanece internado em estado gravíssimo e intubado. Conforme as informações divulgadas sobre o caso, o rapaz precisou amputar uma das pernas.

A ocorrência foi registrada no 7º Distrito Policial de Guarulhos como homicídio culposo na direção de veículo automotor, classificação aplicada quando não há intenção de matar.