'Direito & Justiça': "O CB é detentor único de uma tradição"

Por José Geraldo de Sousa Junior

Começo por compartilhar a minha satisfação quando li no Correio, o anúncio feito por Ana Dubeux, a brilhante editora do jornal, da volta do Suplemento Direito & Justiça, agora com a responsabilidade editorial da jornalista Ana Maria Campos.

Ana, a Dubeux, anunciava a pauta do Caderno, editado na cidade-capital, na qual estão instalados todos os sistemas judiciários e jurídicos do país, do térreo — as instâncias de base; à cobertura, os tribunais superiores que culminam a jurisdição, uniformizam as decisões, definem a sua repercussão e estabelecem a sua conformidade constitucional.

E ela ainda apontou para uma expectativa trazida com a novidade: "publicar matérias e artigos que vão ajudar o leitor a compreender melhor a engrenagem da justiça brasileira. Apresentar, discutir, analisar e opinar sobre temas que estão vivíssimos na nossa sociedade, por exemplo, a maior participação feminina e de negros nas cortes superiores".

Parte da satisfação está em ver o Correio, mais uma vez, preservar espaços valiosos do jornalismo clássico, que distingue os veículos de comunicação e lhes dá identidade. Até a sua suspensão, depois da morte de Josemar Dantas que o editou quase desde sempre, o Direito & Justiça era a sobrevivência escoteira dos suplementos voltados para o tema, depois de sua extinção, salvo uma ou outra coluna (eu mesmo mantenho uma Coluna Lido para Você no jornal Estado de Direito, de Porto Alegre, editado pela advogada Carmela Grüne; e durante anos uma coluna também no jornal A Voz do Advogado, da OAB do Distrito Federal, editado, até a morte de ambos — o jornal e o editor — pelo advogado e jornalista Galba Menegale).

Pode-se dizer, com a volta do Suplemento, que o CB é detentor único de uma tradição - o suplemento jurídico - que só os grandes jornais logram ou ousam manter.

Com Ana Maria, a Campos, uma novidade, igualmente boa, traz alento para um campo em geral sisudo quando não insosso, do ponto de vista verbal e seu modo de recortar ou traduzir o real: a linguagem do Direito. Os mais esclarecidos sempre se ressentiram disso, no duplo aspecto: o do continente e o do conteúdo. Por isso, o desatento deles em relação aos locutores do tema. Meu querido avô, jurista (professor) e notável, juiz — Floriano Cavalcanti de Albuquerque (ver https://estadodedireito.com.br/desembargador-floriano-cavalcanti-de-albuquerque-e-sua-brilhante-trajetoria-de-vida/), falando de si e de seus pares, desenhava-lhes o perfil: "A sua cultura tem que ser universal, para que dele não se chasqueie, como Lutero, 'Pobre coisa o juiz que só é jurista!', ou se reduza a nada, como D'Holbach, 'Quem só o direito estuda, não sabe direito'".

E eu ainda acrescento, com Anatole France, a essas qualidades próprias do bom juiz, certamente inspirando-se no presidente Magnaud, a combinação entre o espírito filosófico e a simples bondade (A Lei é morta o juiz é vivo). Algo que permita o salto humanizador que o exalte para além daquele lugar automático que já no século XIV mereceu a reprimenda de Bartolo de Sassoferrato ("I meri leggisti sono puri asini").

Ana Maria Campos, por tudo que se revela em seu jornalismo ágil, direto, elegante, é essa possibilidade renovadora para traduzir no diálogo com o social um jurídico que dele não delire, nem em abstrações nefelibatas; nem em positividades que o estanquem e se façam obstáculo ao processo dinâmico do jurídico que se decalca no social, na esfera pública, nos espaços de cidadania. Nas condições em que as sociabilidades legitimadas pela ética, pela política e pelo direito, permitam o trânsito da manifestação transeunte da multidão que a transforma em povo (Marshal Berman, em Tudo que é Sólido Desmancha no Ar).

Que o Direito & Justiça possa se constituir, com suas pautas e sua editoria, o campo de interlocução entre o social e o jurídico; que saiba compreender e exercitar a dimensão plena do ato de julgar, rejeitando a falsa oposição entre o político e o jurídico, ao entendimento de que, para se realizar, "a justiça não deve encontrar o empecilho da lei". Uma condição, dizia Víctor Nunes Leal, partir de seus cursos na UnB, sua leitura de Brasil (Coronelismo, Enxada e Voto) e sobretudo sua judicatura no Supremo Tribunal Federal, que permita "a jurisprudência do Supremo a andar pelas ruas porque, quando anda pelas ruas, colhe melhor a vida nos seus contrastes e se prolonga pela clarividência da observação reduzida a aresto".

Consultório jurídico

No caso de comunhão estável com separação de bens, se uma das pessoas, possuidora de bens, só tem herdeiros colaterais, para quem vão os bens e qual a melhor forma que para que isso seja estabelecido?

A comunhão estável, pressupõe convivência em união estável. Nos casos em que a união estável é formalizada por escritura pública efetivado no Cartório de Notas, as partes podem estabelecer o regime de bens que desejarem (comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens e separação total de bens).

Caso não estabeleçam um regime de bens próprio, o regime será o da comunhão parcial, ou seja, serão bens comuns dos companheiros aqueles que forem adquiridos a partir a concretização da união estável. Os casos mais comuns são os de união estável com regime da separação de bens. Nesses casos, se o casal não tiver herdeiros necessários (isto é, nem filhos e nem pais vivos), mas apenas colaterais (irmãos, primos e/ou sobrinhos), no caso de falecimento de um dos companheiros, os colaterais recebem herança somente se não houver filhos ou pais vivos do de cujus. Assim, o sobrevivente, na ausência de filhos e pais, receberá a totalidade dos bens deixados pelo falecido companheiro(a), tal qual ocorre no casamento (art. 1.838 do CC: Em falta de descendentes e ascendentes, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge sobrevivente).

Essa interpretação decorre do julgamento promovido pelo Supremo Tribunal Federal, nos RE 646.721 (Relator: MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, public. 11-09-2017) e RE 878.694 (Relator: ROBERTO BARROSO, public. 06-02-2018), que, em sede de repercussão geral, julgaram inconstitucional o art. 1.790 do Código Civil, que previa regime sucessório diferenciado para a união estável (hétero e homoafetivas), uma vez que união estável e casamento foram constitucionalmente equiparados, também por decisão do STF.

Professor titular e ex-diretor da Faculdade de Direito da UnB; reitor da UnB (2008-2012); membro benemérito do IAB – Instituto dos Advogados Brasileiros; membro da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília*