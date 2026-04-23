STJ decide que desigualdade econômica não invalida foro estrangeiro em contrato internacional

Luis Henrique Prates da Fonseca Borghi, sócio de Resolução de Disputas, Mauricio Sada, advogado sênior de Resolução de Disputas e Pedro Santos, advogado júnior de Resolução de Disputas - (crédito: Divulgação)

Por Luis Henrique Prates da Fonseca Borghi*, Mauricio Sada** e Pedro Santos*** — Prestigiando o princípio da autonomia da vontade, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, por maioria, que a existência de desigualdade econômica entre as partes não é suficiente, por si só, para invalidar cláusula de eleição de foro estrangeiro em contrato internacional. O entendimento foi firmado no julgamento do Recurso Especial nº 2.206.798/SC, envolvendo contrato de agenciamento marítimo.

O caso teve origem em contrato celebrado entre uma empresa brasileira e uma multinacional estrangeira para a prestação exclusiva de serviços ligados à atividade marítima e logística no Brasil, abrangendo, entre outros, oagenciamento de navios e cargas, operações portuárias, desembaraço aduaneiro, transporte rodoviário, bem como atividades de importação e exportação. No instrumento original, as partes elegeram de forma genérica o Brasil ou a Inglaterra como foro competente para a resolução de eventuais controvérsias. Posteriormente, foram firmadosdois instrumentos contratuais adicionais: o primeiro estabeleceu o foro da comarca do Rio de Janeiro e, em momento posterior, o segundo promoveu nova alteração, elegendo o foro de Londres, jurisdição na qual nenhuma das partes possuía sede.

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Apesar da existência da cláusula contratual de eleição de foro, a empresa brasileira ajuizou ação na comarca de Itajaí/SC, na qual pleiteou indenização por danos morais e materiais, além da declaração de nulidade de diversas disposições contratuais, inclusive daquela que previa a eleição de foro estrangeiro. Como principal fundamento,alegou a existência de um desequilíbrio econômico extremo entre as partes, destacando que seu capital social era de apenas R$ 20 mil, enquanto a contratanteestrangeira figurava entre as maiores empresas do setor marítimo global, com estrutura financeira bilionária. Sustentou, ainda, que a cláusula teria sido imposta de forma unilateral e que, por se tratar de contrato de representação comercial, deveria prevalecer o foro do domicílio do representante, nos termos do disposto na Lei nº 4.886/65.

Em primeira instância, a Justiça brasileira reconheceu a incompetência do Poder Judiciário nacional para apreciar a controvérsia e extinguiu o processo sem resolução domérito. O Tribunal de origem, contudo, reformou essa decisão ao julgar a apelação, declarou a nulidade da cláusula de eleição de foro e determinou o retorno dos autos à instância de origem para regular instrução do feito. O acórdão fundamentou-se no entendimento de que a empresa brasileira seria economicamente vulnerável e tecnicamente hipossuficiente, circunstâncias que, na visão do Tribunal, comprometeriam o efetivo acesso à Justiça caso fosse mantida a cláusula de foro estrangeiro.

A empresa estrangeira interpôs recurso especial, defendendo que a mera disparidade econômica não caracteriza hipossuficiência jurídica capaz de invalidar cláusula contratual livremente pactuada.

Relatora do caso, a ministra Daniela Teixeira deu provimento ao recurso. Em seu voto, destacou que a jurisprudência do STJ não admite o afastamento da cláusula de eleição de foro estrangeiro com base apenas na desigualdade econômica, sendo necessária a comprovação de hipossuficiência concreta, com obstáculos reais ao exercício do direito de ação e prejuízo efetivo ao acesso à Justiça. Ressaltou ainda que, embora de menor porte, a empresa brasileira faturou mais de R$ 40 milhões ao longo da vigência do contrato, o que afastaria a alegação de vulnerabilidade jurídica.

A ministra Nancy Andrighi apresentou voto divergente. Para ela, a hipossuficiência decorre da assimetria econômica e jurídica entre as partes, capaz de dificultar inclusive a compreensão das condições contratuais.

Destacou que, por 14 anos, o contrato previa foro brasileiro, sendo a posterior alteração para foro estrangeiro uma ruptura de relação jurídica consolidada. Apontoutambém a exclusividade na prestação dos serviços, a longa duração do contrato — cerca de 30 anos —, o faturamento diluído ao longo desse período e o fato de as obrigações terem sido executadas no Brasil como elementos suficientes para justificar a nulidade da cláusula.

Apesar da divergência, a 3ª Turma do STJ, por maioria, manteve a validade da cláusula de eleição de foro estrangeiro, firmando entendimento relevante para o ambiente de negócios internacionais.

A decisão reforça a autonomia contratual ao afirmar que cláusulas livremente pactuadas entre empresas devem ser respeitadas, mesmo diante de desigualdade econômica, desde que não haja violação a direitos fundamentais. Também contribui para a segurança jurídica nas relações internacionais, ao oferecer maior previsibilidade amultinacionais que contratam com empresas brasileiras.

Ao mesmo tempo, o julgamento acende um alerta para empresas de menor porte, que devem avaliar com cautelaos custos e as barreiras de litigar em jurisdições estrangeiras antes de aceitar cláusulas de eleição de foro, muitas vezes pactuadas sem análise aprofundada.

O entendimento representa mais um avanço na consolidação da jurisprudência do STJ sobre contratos internacionais, ao buscar um ponto de equilíbrio entre aautonomia privada e a necessária proteção jurídica das partes envolvidas na relação contratual. Embora não tenha efeito vinculante, a decisão possui repercussão prática relevante, sobretudo para a interpretação e a aplicação de cláusulas contratuais em contratos internacionais, especialmente naqueles marcados por exclusividade, longa duração e relações comerciais assimétricas.

Sócio de Resolução de Disputas*

Advogado sênior de Resolução de Disputas**

Advogado júnior de Resolução de Disputas***