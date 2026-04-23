Moraes retoma ação que pode mudar regras da delação premiada

O ministro Alexandre de Moraes encaminhou ao plenário do Supremo Tribunal Federal, no último dia 8, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) ADPF 919, ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores (PT) em 2021. A ação busca impor restrições ao uso de delações premiadas em investigações criminais, sob o argumento de que haveria abusos na aplicação desse instrumento.

Entre os principais pontos, a proposta pretende vedar o uso da colaboração premiada como prova isolada para fundamentar denúncias, condenações ou medidas cautelares, além de proibir a celebração de acordos com investigados presos.

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Embora o tema, em um primeiro momento, não tenha gerado grande repercussão, a retomada do processo levantou questionamentos sobre o timing da liberação. A ação estava sem movimentação desde 2021 e voltou à pauta em um contexto considerado sensível, em meio às investigações relacionadas ao Banco Master.

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Reportagens apontam possível envolvimento do escritório de advocacia de Viviane Barci, esposa do ministro, com recursos ligados ao banco, o que intensificou o debate público sobre eventual conflito de interesses.

No dia 13 deste mês, o senador Eduardo Girão (Novo-CE), em pronunciamento no Plenário, criticou a retomada do julgamento da ADPF questionando a análise da ação neste momento, em que a defesa de Daniel Vorcaro negocia uma possível delação do empresário, principal investigado no caso Banco Master e suspeito de participação em irregularidades no sistema financeiro.

"A ADPF 919, parada desde 2021, justamente agora, em meio à iminência de uma possível delação — relevante no caso do Banco Master — revela um movimento, no mínimo, suspeito" , afirmou na ocasião.

O advogado criminalista Antônio Gonçalves avalia que a ADPF 919 busca reduzir o peso da delação premiada no processo penal, transformando-a em um elemento complementar de prova. "Isso pode enfraquecer o próprio instituto, uma vez que os depoimentos do colaborador deixariam de ocupar posição central na formação da prova", afirma.

Na mesma linha, o advogado criminalista e sócio do escritório Drummond e Nogueira Advocacia Penal, Thúlio Guilherme Nogueira, destaca que a ação não pretende extinguir nem proibir os acordos de colaboração. Segundo ele, o PT busca, na verdade, estabelecer parâmetros constitucionais para a aplicação do instituto, por meio de uma interpretação conforme a Constituição.

Entre os principais pontos defendidos na ação estão a proibição de que delações cruzadas sirvam como fundamento único para medidas cautelares ou condenações; a garantia de que o réu delatado se manifeste por último em todas as fases do processo; a limitação das cláusulas dos acordos ao que está previsto em lei; a vedação de acordos financiados por terceiros; e o reconhecimento de nulidade em casos de colaborações firmadas sob prisão cautelar manifestamente ilegal.

De acordo com Nogueira, grande parte dessas teses já encontra respaldo na Lei 12.850/2013 e em entendimentos consolidados do Supremo Tribunal Federal. "Não é uma construção nova, é texto expresso de lei e jurisprudência consolidada. O que a ADPF 919 busca é elevar esses parâmetros ao plano constitucional, conferindo-lhes força vinculante e observância obrigatória por todos os tribunais do país. O que hoje depende da interpretação de cada juiz passaria a ser uma exigência constitucional inafastável", declara.

O advogado aponta, no entanto, que o ponto mais controverso da ação é a proposta de invalidar delações firmadas sob prisão cautelar considerada ilegal. "Há uma dificuldade prática em definir o que seria uma prisão 'manifestamente ilegal', conceito aberto que pode gerar insegurança jurídica e ampliar a litigiosidade", afirma.

Além disso, ele ressalta que impedir o investigado preso de firmar acordo pode restringir uma estratégia legítima de defesa. "O STF já firmou entendimento de que o requisito essencial para a validade da colaboração é a liberdade psíquica, e não a liberdade de locomoção. O réu que opta por colaborar diante de provas consistentes contra si está fazendo uma escolha racional no exercício da sua defesa, e não necessariamente agindo sob coação", completa.

Para Nogueira, a retomada da ADPF 919 neste momento encontra uma justificativa plausível. Segundo ele, diante da possibilidade de uma colaboração de grande impacto, é natural que o STF busque fixar parâmetros antes que um eventual acordo seja firmado e produza efeitos. "Há, inclusive, uma lógica preventiva nesse movimento, que dialoga com a própria finalidade da ADPF como instrumento de controle constitucional", afirma. O problema, ressalta o advogado, ocorre caso a movimentação do processo beneficie ou prejudique partes específicas de forma não republicana.

Já o advogado criminalista Antônio Gonçalves avalia que o contexto da retomada levanta questionamentos. Para ele, o fato de a ação ter sido impulsionada por um dos ministros citados em investigações relacionadas ao Banco Master pode suscitar dúvidas quanto à imparcialidade.

Nesse cenário, Gonçalves aponta que caberá ao presidente do STF pautar o tema para julgamento pelo colegiado. Ele acrescenta que, sob a ótica das boas práticas institucionais, seria recomendável que ministros eventualmente mencionados nas investigações se declarassem suspeitos. "Apesar de não haver nenhum indício de que tal ato irá acontecer", protesta.

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Mudanças

Os advogados explicam que, caso a ADPF 919 seja aprovada, os efeitos tendem a se projetar principalmente sobre casos futuros. Se a delação premiada passar a ser tratada como elemento acessório, sem impacto relevante na situação jurídica do investigado, o instituto pode perder força no processo penal. Nesse cenário, a tendência é que investigados se mostrem menos inclinados a firmar acordos, diante de uma possível insegurança quanto aos benefícios concretos da colaboração.

Além disso, a decisão pode gerar reflexos em ações em andamento e abrir espaço para questionamentos sobre acordos já firmados. Tudo dependerá dos parâmetros que vierem a ser fixados pelo STF. Caso a Corte adote critérios mais restritivos, é natural que réus já condenados ou investigados com base em delações premiadas passem a contestar a validade dessas provas à luz do novo entendimento.

Ainda assim, os especialistas avaliam que não há um risco concreto de insegurança jurídica. O STF dispõe de mecanismos para modular os efeitos da decisão e delimitar seu alcance no tempo. O que deve ocorrer, inevitavelmente, é um período de maior litigiosidade, com a aplicação dos novos parâmetros sendo testada nos casos concretos.