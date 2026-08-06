Regularização de imóveis em Vicente Pires: necessário, mas exige atenção

Por Marcelo Sarmento* — A aprovação da Lei nº 7.899/2026 representa um passo importante para milhares de proprietários de imóveis em Vicente Pires e em outras regiões do Distrito Federal que convivem há anos com o desafio da regularização de suas construções. A principal mudança trazida pela nova legislação está na retirada da exigência do marco temporal que limitava a regularização de determinados imóveis. Na prática, a alteração amplia a possibilidade de obtenção da Carta de Habite-se de Regularização para edificações que atendam aos demais critérios previstos na legislação urbanística.

Esse avanço corrige uma dificuldade histórica enfrentada por muitos moradores que, embora tenham imóveis consolidados e inseridos na dinâmica urbana da região, encontravam barreiras legais para formalizar sua situação.

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Entretanto, é importante esclarecer que a nova lei não significa uma regularização automática. O proprietário ainda precisa verificar se o imóvel atende aos requisitos técnicos e documentais exigidos pelos órgãos competentes. A ausência do marco temporal elimina uma restrição, mas não dispensa a análise da conformidade da construção.

Nesse processo, a documentação continua sendo um ponto fundamental. Plantas, registros, documentos do imóvel e comprovações necessárias para demonstrar a adequação da edificação fazem parte de uma etapa que exige atenção. Muitos proprietários podem perder tempo ou enfrentar novos obstáculos por iniciarem o procedimento sem compreender corretamente todas as exigências.

Outro aspecto relevante é o impacto econômico dessa regularização. Um imóvel regularizado possui maior segurança jurídica, facilita negociações de compra e venda, amplia as possibilidades de financiamento imobiliário e contribui para sua valorização no mercado. A formalização da propriedade não representa apenas uma questão burocrática, mas um elemento essencial para garantir segurança patrimonial ao proprietário. Vicente Pires é uma região que passou por um intenso processo de crescimento urbano, com milhares de famílias construindo suas histórias no local.

A regularização desses imóveis representa também o reconhecimento de uma realidade consolidada e a busca por uma relação mais equilibrada entre desenvolvimento urbano e cumprimento das normas legais.

O momento exige informação e planejamento. Proprietários interessados na regularização devem buscar orientação especializada para compreender cada etapa do processo, evitando decisões precipitadas e garantindo que procedimento seja conduzido de forma segura.

A nova legislação abre uma oportunidade para aqueles que compreenderem seus direitos e, também, suas responsabilidades. Regularizar um imóvel é transformar uma construção em um patrimônio

Advogado especialista em direito imobiliário e condominial*