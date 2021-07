Cleo Pires recebe primeira dose da vacina contra covid-19: "Vacina sim"

VO Victória Olímpio

(crédito: Cleo Pires/Instagram/Reprodução)

A atriz Cleo Pires se animou, além de, é claro, animar os seguidores, ao compartilhar que recebeu a primeira dose da vacina contra covid-19. Nas redes sociais, a atriz postou nos stories do Instagram o momento da imunização: "Vacina sim".

A artista posou com o cartão de vacina e apesar da máscara, é possível ver o olhar de felicidade de Cleo com o momento. Na foto, ela usou ainda o GIF de uma seringa com corações que mudam de cor.

Cleo Pires (foto: Cleo Pires/Instagram/Reprodução)

Nesta segunda-feira (12/7), Cleo Pires e o empresário Leandro D'Lucca compartilharam nas redes sociais fotos do casamento deles no Civil. Os dois se casaram na última sexta-feira (9/7), em uma cerimônia íntima, em Minas Gerais. A família de Cleo acompanhou tudo via internet. Mas o filho de Leandro, Gael, de 8 anos foi ao casamento e roubou a cena em várias fotos.