Sony Music lança ‘Alma carioca’, em comemoração aos 90 anos do Cristo Redentor

Um dos mais importantes pontos turísticos do Brasil, o Cristo Redentor completa, em outubro, 90 anos desde sua construção. Para homenagear este Patrimônio da Humanidade reconhecido pela UNESCO, a Sony Music, em parceria com a União Brasileira de Compositores (UBC), lançou no último domingo (26/9) a canção Alma carioca. A música é interpretada por 10 influentes artistas brasileiros, entre eles Moacyr Luz, que a escreveu.

Participam da música também Zeca Pagodinho, Maria Rita, Diogo Nogueira, Mart'nália, Fagner, Paula Toller, Xande de Pilares, Fernanda Abreu, Padre Omar, Sandra de Sá, Jorge Aragão, Toni Garrido e Bruno Gouveia. Segundo o presidente da Sony Music, a intenção era apresentar uma canção que “transmitisse a alma carioca e a importância do Cristo Redentor para todos”.

A faixa é um samba, como pede uma música sobre o principal cartão postal do Rio de Janeiro. A letra faz a ode ao fato de como a grande estátua está acompanhando o povo carioca há muitos anos. “Não é de agora que eu vivo aos pés do Cristo Redentor”, cantam os intérpretes de Alma carioca.

A música também ganhou um videoclipe que mostra os cantores gravando com cenas de imagens bonitas da cidade do Rio de Janeiro, principalmente do Cristo e da beleza natural. A direção é assinada por Adriano de Martini.



