Kinoplex realiza pré-venda de "007 sem tempo para morrer"

Os ingressos para o filme são a partir dos 13 reais, para assinantes do clube Kinoplex - (crédito: 007 - Sem tempo para morrer (foto: Divulgação))

Já se adiantando para um dos principais filmes do ano, o Kinoplex liberou, na última quinta-feira (23/9), a venda antecipada dos ingressos para o longa 007 sem tempo para morrer. O filme será lançado na próxima quinta (30/9) e os ingressos estão disponíveis para compra no site da Kinoplex e também nos terminais de autoatendimento nos cinemas da franquia.

007 sem tempo para morrer marca o que pode ser a última vez que James Bond será interpretado por Daniel Craig, ator que está no papel desde 2006 e viveu o personagem em cinco filmes contando a próxima estreia. A produção conta uma última aventura de Bond em que ele entra em embate com um vilão que guarda rancor do agente secreto e está municiado de tecnologia perigosa. O filme vai apresentar as consequências das últimas aventuras do 007.

O longa, que foi adiado três vezes por conta da pandemia, contará com o retorno de Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Ben Wishaw, Christoph Waltz e Naomie Harris aos papeis que já interpretaram na franquia. Rami Malek entra no elenco como vilão, outras adições são Ana de Armas, Lashana Lynch e Jeffrey Wright.

Por ser uma grande estreia, o Kinoplex seguirá os protocolos de segurança sanitária à risca. Com renovação de ar, bloqueio de assentos para manter o distanciamento social e o uso obrigatório de máscaras.