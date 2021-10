Convite, alfinetadas e semelhança: hora de ver o que bombou na semana dos famosos

RN Ronayre Nunes

O Destaque Pop desta semana - (crédito: Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram - Reprodução/Twitter - Reprodução/Instagram)

A semana foi longa, e agora o descanso tem de ser caprichado, não é mesmo? Por isso, o Destaque Pop separou as melhores fofoquinhas do mundo das celebridades para te fazer relaxar, esquecer o preço da gasolina, os problemas da economia e o futuro político do país. A ordem aqui é rolar a tela sem preocupações, só boas risadinhas. Confira:



(Falta de) convite

Esta coluna não conhecia o Zé Vaqueiro, mas ele ganhou um importante lugar nestas linhas e com glória: a mãe do artista declarou que não foi convidada para o matrimônio do filho: “Que Deus abençoe, meu filho. Se tivesse me convidado eu teria ido".

Show de alfinetes



Claramente esta coluna não é de política (graças a Deus), mas a situação está tão extrema que a treta não tem mais limites no mundo das celebridades. Em entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan (que inclusive foi muito divertido essa semana), o presidente Bolsonaro disparou: “Vimos artistas, atores, atrizes conhecidíssimas, [que falaram:] 'Olha, eu tô aqui [em casa] aprendendo francês. Eu tô aqui mexendo com bonequinho de papel. Fica em casa'".

Apesar de não ter citado nomes, a referência de "aulas de francês" foi para Anitta, que está aprendendo um novo idioma. E a artista não demorou para mandar a resposta: "O presidente sabendo mais da minha vida do que da crise ambiental/financeira/ etc etc do país de que ele devia estar cuidando”.

O presidente sabendo mais da minha vida do que da crise ambiental/financeira/ etc etc do país que ele devia tá cuidando... ????????‍?? bom eu tô aqui estudando tudo que posso aprimorar meu trabalho e me fazer crescer. E você? Tá fazendo o que além de caçar treta na internet — Anitta (@Anitta) October 27, 2021

Ricah e reboladeira



A cantora Jojo Todynho resolveu abusar da sensualidade na última terça-feira (26/10) nas redes sociais. Vestindo um biquíni 'para lá' de pequeno, ela mostrou o rebolado que tem enquanto fazia um passeio de barco.

Hora da escolha



Bárbara Evans, que está grávida de três meses, compartilhou com os seguidores nas redes sociais sobre os possíveis nomes que escolheu para o bebê. Nos stories do Instagram, a modelo falou que apesar de ainda não saber o sexo do bebê, já tem dois nomes preferidos: “Se for menina, a gente escolheu o nome Ayla. Se for um menino, a gente escolheu o nome Noah”.

Notou a semelhança?



A ex-bbb e funkeira Pocah divertiu os seguidores, nesta quarta-feira (27/10), ao contar sobre uma situação inusitada que passou no aeroporto. Nos stories do Instagram, ela disse que foi confundida com Sasha Meneghel.

Kkkkkkk eu tava tirando foto com umas meninas no aeroporto aí uma moça viu e pediu pra tirar tbm

Eu agradeci e saí p comprar algo pra comer, meu amigo continuou perto delas e ouviu a moça falar “essa é a Sasha né? a filha da Xuxa” kkkkkkkkkkkk eu tô morrendo de rir — POCAH SASHA (@Pocah) October 27, 2021

Fofura



O ex-participante do BBB20 Babu Santana, de 41 anos, anunciou nas redes sociais o noivado com Lívia Nascimento. Nos stories do Instagram, ele publicou foto ao lado da noiva e dos filhos, Babuzinho, Laura e Pinah Santana.

“Massacre”



A apresentadora Fátima Bernardes, de 59 anos, desabafou sobre o preconceito que sofre por namorar Túlio Gadêlha, 33, por conta da idade. Ao Fantástico, a mulher explicou: “Acho que as mulheres que têm relacionamentos com homens muito mais novos é quase um massacre mesmo. E não vejo o mesmo tipo de comportamento quando você vê um homem mais velho namorando uma mulher bem mais jovem".

Ops



Luciano Huck trocou as bolas durante a apresentação do Domingão, no último domingo (24/10). O apresentador lançou duas vezes que estava no Caldeirão — programa que comandava no passado.