Homem grava vídeo e avalia restaurante em que Bolsonaro gastou R$ 109 mil

YR Yasmin Rajab

(crédito: Reprodução/TikTok)

Elso Junior, morador de Roraima, fez um vídeo para o TikTok fazendo uma avaliação do restaurante Sabor de Casa, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) gastou mais de R$ 100 mil. O estabelecimento fica no Centro de Boa Vista.

A publicação já ultrapassou 1 milhão de visualizações e rendeu diversas piadas nos comentários do vídeo de usuários ironizando o valor gasto por Bolsonaro. Elso pediu uma marmita com escondidinho de carne, arroz, macarrão, salada e feijão.

"Até que dá uma nota 7, vale R$ 17, mas não vale R$ 100.000, não", brincou. "Comenta aqui embaixo o que você compraria de comida com R$ 100 mil", continuou.

Na quinta-feira (12/1), os dados do cartão corporativo de Bolsonaro foram revelados após um pedido feito em dezembro por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI) pela Fiquem Sabendo, agência de dados públicos. As despesas estão disponíveis no site do governo.

Virou meme

Além de Elso Junior, os demais internautas não perdoaram o valor gasto por Jair Bolsonaro no restaurante e lotaram as redes sociais de memes e portagens irônicas. Confira algumas das piadas:

Os restaurantes e padarias quando Bolsonaro pedia uma marmita ou um pão pic.twitter.com/E6wTUP2p1Q — MARCOS (@maircos) January 12, 2023

O Bolsonaro fazendo a digestão dos pão que comeu com o cartão corporativo. pic.twitter.com/OrH4UlqnDv — Rapadura (@RapaduraHype) January 12, 2023

Quando você abre a marmita 21.999 das 22 mil que seu pai comprou no cartão corporativo pic.twitter.com/alhxrqTjXb — Carlotto ???? (@GabrielCarlotto) January 12, 2023

Bolsonaro compra sorvete no cartão corporativo e salva Lojas Americanas pic.twitter.com/Uf2ZSPGYHY — Sensacionalista (@sensacionalista) January 12, 2023

