João Gilberto e Rosinha de Valença estão entre melhores guitarristas do mundo

A revista norte-americana Rolling Stone elencou os 250 melhores guitarristas de todos os tempos, como continuação a um ranking de 100 melhores guitarristas realizado pela revista em 2011. Elaborada por editores e escritores do periódico, a lista possui duas presenças brasileiras: João Gilberto, em 142º lugar, e Rosinha de Valença, em 162º.

Foram analisadas músicas e álbuns estrelados pelos guitarristas, não somente performances. "Ao fazer a lista, valorizamos o peso em vez do sabor, a sensação em vez do polimento, a invenção em vez do refinamento, os que assumem riscos e os criadores mais do que os técnicos", afirma a equipe da revista.

João Gilberto

João Gilberto foi um dos criadores da Bossa Nova. (foto: Ari Versiani/Reprodução)

Em 142º lugar entre os maiores guitarristas de todos os tempos, o estilo de João Gilberto é descrito como elegante e enganosamente leve, pois na raiz de sua música havia a habilidade de trabalhar com padrões melódicos intrincados. "O estilo acústico de Gilberto misturava ritmos de samba e acordes de jazz, transformando imediatamente a música em seu país natal e influenciando gerações de pop e rock também", completa a revista.

A Stone aponta Chega de saudade e Undiú como as principais produções do músico.

Rosinha de Valença

Um dos momentos marcantes da carreira de Rosinha foi a gravação de Asa Branca, de Luís Gonzaga e Humberto Teixeira. (foto: RCA/Reprodução)

Rosinha de Valença aparece em 162ª posição na lista. Sua estreia, em 1963, é descrita como "uma revelação do timbre impecável e da técnica sem esforço no violão de Rosinha", que aprendeu a tocar de maneira autodidata.

"Valença se mudou para o Rio de Janeiro no momento certo, conectando-se com Baden Powell e acompanhando a trágica diva Sylvia Telles em apresentações que encapsulam o clima boêmio da bossa", qualifica a revista. Entre as principais composições de Rosinha estão Tristeza em mim e Asa Branca.