BBB 24: conheça os participantes do 'puxadinho'

O BBB 24 começa nesta segunda-feira (8/1) porém oito participantes ainda não sabem se estarão na edição. Em nova dinâmica, 13 pessoas do 'puxadinho', sete homens e seis mulheres disputam oito vagas ao todo na edição. Antes a dinâmica incluía números iguais, com sete homens e sete mulheres, mas houve uma desistência ainda na fase de confinamento, fazendo com que apenas seis mulheres sigam na disputa.

Um homem e uma mulher serão eleitos pelo público, com o anúncio sendo feito ao vivo nesta segunda. A votação ocorre de modo separado, ou seja, uma apenas para as mulheres e outra apenas para os homens.

Além deles, três homens e três mulheres serão selecionados pelos brothers e sisters que já estão no programa, os 18 anunciados na sexta-feira (5). A dinâmica para essa votação será divulgada ao vivo no programa.

A votação do público para escolher os participantes ocorre oficialmente no site do Gshow e pode ser feita de duas formas. A primeira delas é pelo voto do único que, mediante cadastro e informando o CFP, a pessoa tem direito a votar apenas uma vez. Já o segundo modo de votação é o voto da torcida, que também necessita de cadastro mas é permitido votar mais de uma vez. A escolha do mais votado será representada pela média dos dois modelos de votação.

Conheça as mulheres

Carolina — estilista e modelo

Natural do Rio de Janeiro, Carolina, 27 anos, se descreveu como uma pessoa de personalidade forte e que gosta de resolver tudo no diálogo.

No vídeo de apresentação, a modelo afirmou ser muito bagunceira e que a palavra que a definirá no BBB 24, caso entre na casa, será intensidade. Na web, internautas descobriram que ela já expôs Neymar nas redes sociais e foi affair do jogador Gabigol, do Flamengo, e também já ficou com o surfista Gabriel Medina.

Giovanna — nutricionista e modelo

Natural de Belo Horizonte, em Minas Gerais, a nutricionista mora atualmente na cidade de Contagem e trabalha dando dicas de alimentação saudável nas redes sociais.

No vídeo de apresentação, Giovanna, 27 anos, já antecipou que não irá arrumar a bagunça de ninguém pela casa e que se precisar gritar ou brigar para que as pessoas arrumem as coisas, ela o fará. "Não corro de briga".

Isabelle — dançarina e influenciadora digital

Natural de Manaus, Isabelle, 31 anos, é formada em Letras mas trabalha atualmente como dançarina no Festival de Parintins, como a personagem cunhã-poranga do Boi Garantido, o vermelho, desde 2018.

Ela que já foi Miss Manaus em 2013, Miss Amazonas Globo, em 2016, e Rainha do Peladão, em 2018, afirmou no vídeo de apresentação que se entrar no BBB 24 entregará diversão, alegria e entretenimento.

Juliana — maquiadora

Natural de Florianópolis, em Santa Catarina, Juliana, 27 anos, é formada em Design de Produto mas transformou o hobbie de maquiagem na profissão que exerce, maquiando noivas brasileiras até em países da Europa.

Juliana também foi identificada pela web como a ex-namorada no ex-BBB 20 Lucas Gallina e classificou a relação como "tóxica". No vídeo de apresentação, ela prometeu que irá jogar e viver bastante o programa e que será "inimiga do fim" nas festas.

Raquele — estudante de engenharia mecânica e doceira

Natural de Aracruz, no Espírito Santo, Raquele tem 22 anos, estuda engenharia mecânica e trabalha como doceira. Ela se inscreveu quatro vezes para entrar no programa e essa foi a primeira vez que chegou tão longe nas seletivas.

No vídeo de apresentação, ressaltou que não gosta de receber ordens e que se expressa muito bem quando situações a incomodam.

Thalyta — advogada

Nascida em Belo Horizonte, mas residente de Contagem, Thalyta, 26 anos, é formada em direito e trabalha como advogada em contratos. Ela já garantiu que representa duas maiores classes do Brasil: a dos pobres e dos fofoqueiros.

No vídeo de apresentação afirmou também que não tem medo de se posicionar e que não tem medo de falar o que pensa.

Conheça os homens

Caio — modelo

Natural de Salvador, na Bahia, Caio, 29 anos, trabalha como modelo e, apesar das várias fotos sem camisa nas redes sociais, garante que não é essa sua versão fora das redes. "Não sou esse hétero top, esquece".

No vídeo de apresentação, garantiu que está disposto a fazer "grandes coisas" para se beneficiar no jogo, caso entre no BBB, mas que não irá "trair ninguém".

Davi — motorista de aplicativo

Com o desejo de estudar medicina com o valor do prêmio do BBB, Davi, 21 anos, trabalha como motorista de aplicativo e garante que não quer fama e nem publicidade.

Natural de Salvador, na Bahia, Davi revelou no vídeo de apresentação que levará para o BBB, caso entre na casa, alegria e animação.

Jorge Mateus — dentista

Natural do Recife, Pernambuco, Jorge Mateus tem 31 anos, é dentista, e logo chamou a atenção das redes sociais pelo seu nome, que é igual ao da dupla sertaneja Jorge & Mateus.

No vídeo de apresentação revelou que é a mãe quem faz tudo para ele como arrumar cama e cozinhar e que terá que "dar um jeito nisso" dentro do BBB, caso entre, e que gosta muito de paquerar.

Juninho — motoboy e mototaxista

Morador da região central do Rio de Janeiro, Juninho tem 41 anos e trabalha como motoboy e mototaxista.

No vídeo de apresentação disse que gosta muito de festas e que está aberto para viver um relacionamento "com algum a gatinha que esteja por lá".

Lucas Henrique — professor de educação física

Possivelmente o terceiro Lucas do BBB 24, Lucas Henrique tem 29 anos e trabalha como professor de educação física. Natural o Rio de Janeiro, ele é especialista em relações étnico-raciais e mestrando em educação.

No vídeo de apresentação afirmou que é conhecido como Lucas Capoeira e que quer entrar no BBB para fazer história. "Quero que conheçam o BBB24 como o BBB do Lucas".

Michel — professor de geografia

Natural de Belo Horizonte (MG), Michel tem 33 anos e é professor de geografia e estudante de medicina veterinária. Ele já se inscreveu 11 vezes para o BBB e já tem planos para a grande prêmio do programa: comprar uma casa com o namorado e aposentar o pai.

No vídeo de apresentação contou que não gosta de pessoas irônicas, folgadas e sem noção e que isso pode fazer com que ele entre em uma 'treta'.

Plínio — designer de joias

Natural de Salvador, Bahia, Plínio tem 30 anos e trabalha como designer de joias. Ele revelou que a vida dele mudou quando comprou um lote de esmeraldas no garimpo e vendeu para joalherias. Já vendeu produtos da joalheria dele para as atrizes de Hollywood Angela Basset e Viola Davis.

No vídeo de apresentação se chamou de "héterofofo" e que é muito competitivo.