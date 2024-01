Mulheres de Areia, novela que foi exibida originalmente em 1993 e atualmente está sendo reprisada nas tardes da TV Globo, deve chegar ao fim entre fevereiro e março de 2024. O final da trama é marcado pela morte de dois personagens importantes.

Essas mortes acontecerão de diferentes maneiras, incluindo uma perseguição em local perigoso e um susto digno de filme de terror. Confira logo abaixo, quem são os 2 personagens que morrem no final de Mulheres de Areia:

1. Virgílio (Raul Cortez)

Num momento crucial, Virgílio é abordado por Tônia (Andréa Beltrão), disfarçada com as vestes do espantalho. Sem saber a identidade da pessoa por trás da fantasia, ele é tomado pelo pânico ao dar de cara com ela, sofrendo um ataque cardíaco e perdendo a vida naquele instante.

2. Raquel (Glória Pires)

Raquel (Glória Pires), a grande vilã de Mulheres de Areia, também morre nos capítulos finais da novela. Depois de ser perseguida em uma estrada por César (Henri Pagnoncelli), que resolve se vingar da gêmea do mal pela morte do irmão, a malvada perderá a direção do veículo, que cairá em uma ribanceira, provocando sua trágica morte.

O post Saiba quem morre no final Mulheres de Areia foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.