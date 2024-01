BBB 24: Boninho sugere nova participação de Tatá Werneck e anima fãs

O BBB 24 estreia nesta segunda-feira, dia 8 de janeiro de 2024, e promete muitas surpresas ao público. Nas redes sociais, Boninho, diretor do programa, ainda sugeriu uma possível participação de Tatá Werneck no reality. Atualmente, a atriz e apresentadora está no ar com sua personagem Anely na novela Terra e Paixão.

Por conta disso, muitos internautas ficaram animados com a possibilidade da famosa entrar no confinamento, como já fez em 2014, durante o BBB 14. Na época, Tatá interpretava a personagem Valdirene, na novela Amor à Vida, que assim como Terra e Paixão, também foi escrita por Walcyr Carrasco.

Naquela ocasião, Tata Werneck entrou na casa durante a primeira festa do reality e gritou: ‘Esqueci a escova de dente’. Logo que foi vista pelos participantes, começou a conversar com eles, interagindo quase sempre com frases aleatórias.

Após a festa, a artista ainda participou de uma prova na qual o objetivo era encher um cilindro com bolinhas coloridas. Na oportunidade, ela acabou se atrapalhando e não conseguiu finalizar a prova, sendo eliminada do reality.

Boninho sugere nova participação de Tatá Werneck no BBB 24

No Instagram, Boninho relembrou a participação de Tatá Werneck no BBB 14 e sugeriu que ela retorne no BBB 24. "Essa foi uma experiência incrível! Obrigado @tatawerneck e @walcyrcarrasco vocês se jogaram no @bbb #bbb24 tem mais! Será que Valdirene ou Tatá voltam? Façam suas apostas #bbb24 #bbb #reality #redebbb", escreveu o diretor.

Nos comentários, internautas ficaram animados com a possibilidade. Muitos acreditam que um desfecho interessante para a personagem Anely em Terra e Paixão, seria uma participação no reality. Vale lembrar que, na trama, ela é considerada uma celebridade da internet, já que trabalhava como stripper virtual e chegou a gravar o filme inspirado em sua personagem Rainha Delícia.

Tatá Werneck também ficou empolgada com a possibilidade e comentou: "Te imploro. Me deixa falar frases aleatórias pra eles ficarem pensando uma semana?", pediu a artista.





O post Anely de Terra e Paixão no BBB 24? Boninho sugere nova participação de Tatá Werneck no reality e anima fãs foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.