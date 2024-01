Sinhá Moça: quais atores do elenco da novela já morreram

A segunda versão de Sinhá Moça estreou no Canal Viva, no último dia 1º de janeiro, no lugar de Escrito nas Estrelas (2010). A novela foi exibida originalmente em 2006, e é uma adaptação de Edmara Barbosa e Edilene Barbosa, da trama original, produzida em 1986, por Benedito Ruy Barbosa.

A obra, que foi protagonizada por Débora Falabella e Dantom Mello, se tornou um grande sucesso, e chegou a ter sido indicada ao prêmio Emmy Internacional, tendo sido o primeiro folhetim brasileiro a participar da competição.

Cerca de quase 18 anos após sua primeira exibição, alguns artistas do elenco de Sinhá Moça infelizmente nos deixaram. Sabendo disto, o Observatório dos Famosos reuniu uma lista de atores do elenco da segunda versão da novela que já morreram. Confira abaixo:

Gésio Amadeu

O ator, que interpretou Justo, em Sinhá Moça, morreu o dia 5 de agosto de 2020 em São Paulo, aos 73 anos, vítima de complicações causadas pela Covid-19. Um dos seus trabalhos mais marcantes foi como o cozinheiro do Orfanato Raio de Luz, no primeiro remake de Chiquititas (1997), no SBT.

Gésio Amadeu (Foto: Divulgação/Globo)

Elias Gleizer

Em Sinhá Moça, o ator viveu Frei José. Seu último trabalho nas telinhas foi em Boogie Oogie (2014), também na Globo. Ele morreu no dia 16 de maio de 2015, aos 81 anos, após sofrer complicações devido uma queda em uma escada rolante, que ocasionou fratura de cinco costelas e perfuração do pulmão.