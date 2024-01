John Mayer, ex de Taylor Swift, revela motivo de não ter casado até hoje

John Mayer abriu o jogo sobre a vida amorosa, e fez confissões inéditas. O cantor, compositor e guitarrista, que é ex-namorado de famosas como Taylor Swift e Katy Perry, confessou que planeja se casar um dia.

Em entrevista ao podcast Comfort Food, o guitarrista, de 46 anos, brincou ao afirmar que o público acredita que ele nunca iria subir ao altar, mas espantou a suposição: "As pessoas não acham que eu quero me casar. Eu realmente quero me casar", disse ele.

‘Na verdade sou bastante "ajustado". Eu quero tanto me casar, pelo menos para que minha esposa saiba em seu coração: ‘Se meu marido estivesse aqui, ele saberia o que fazer. Ligue para John'", explicou John Mayer. "Esse nível de confiança é a coisa mais interessante do mundo para mim. Você é um adulto quando esta é sua fantasia romântica", disse o cantor, que está solteiro desde 2022.

Ao longo dos últimos anos, John Mayer namorou com Jennifer Love Hewitt, em 2002, posteriormente com a cantora e atriz Jessica Simpson, entre 2006 e 2007. Com Jennifer Aniston, namorou entre 2008 e 2009, e no mesmo ano do término, engatou a relação com Taylor Swift, até 2010. Com Katy Perry, namorou de 2012 a 2014.

