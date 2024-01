Titanic: confira quais atores do elenco do filme que já morreram

Titanic, o grande clássico do cinema mundial, será exibido no Campeões de Bilheteria, sessão de filmes da Globo, na tarde deste domingo (7). O longa, que completou 25 anos em 2023, é eternizado no coração de milhares de brasileiros até hoje.

A obra narra a história de amor de Rose (Kate Winslet) e Jack (Leonardo DiCaprio) em uma viagem pelo famoso navio, que afundou em 1912. Lançado em novembro de 1997, o filme já faturou US$ 2,2 bilhões ao redor do mundo, e é responsável pela vitória de 11 categorias em uma única edição do Oscar.

O filme Titanic reuniu um elenco de peso com grandes nomes, e sabendo disto, o Observatório dos Famosos trouxe uma lista de atores que já morreram. Confira abaixo:

Gloria Stuart (Rose Dawson Calvert)

A atriz foi quem narrou o filme a partir dos dias atuais. Com 87 anos, ela interpretou a versão idosa de 101 anos de Rose em Titanic. O trabalho lhe deu a indicação ao Oscar. Ela faleceu no dia 26 de setembro de 2010, aos 100 anos de idade, em Los Angeles.

Gloria Stuart (Foto: Divulgação)

Bill Paxton (Brock Lovett)

Ele interpretou o caçador de tesouros nos destroços do Titanic, e morreu em 25 de fevereiro de 2017, aos 61 anos, após ter se internado para uma cirurgia cardíaca, devido a um aneurisma na aorta, sofreu complicações e não resistiu após sofrer um AVC (Acidente Vascular Cerebral).