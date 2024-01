Lexa quebra o silêncio sobre suposta rivalidade com Jojo Todynho

Lexa utilizou as redes sociais neste último sábado (6), e reagiu após levantar rumores em torno de uma suposta rivalidade com Jojo Todynho. Isso porque, durante a participação das cantoras no Caldeirão com Mion, da Globo, a possibilidade foi levantada entre os internautas.

Na ocasião, durante a exibição do quadro Sobe o Som, a funkeira se apresentou no programa, e ao sentar ao lado de seu namorado, o ator Ricardo Vianna, cumprimentou a dona do hit Que Tiro Foi Esse, com dois beijinhos, e instaurou um suposto climão.

De imediato, alguns internautas passaram a reunir uma série de especulações nas redes sociais sobre o que teria motivado a situação entre Lexa e Jojo Todynho. Houve até mesmo quem associasse o fato à Anitta, que rompeu relações com a campeã de A Fazenda 12 nos últimos anos.

No entanto, a cantora respondeu ao comentário de um internauta, que apontava um estranhamento entre ela e Jojo Todynho. "Climão nenhum!!! Nos damos super bem", esclareceu Lexa, através do X (antigo Twitter).

Climão nenhum!!! Nos damos super bem — Lexa (@LexaOficial) January 6, 2024

