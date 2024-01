Sandy opina sobre participação de Wanessa Camargo no BBB 24

Sandy utilizou as redes sociais, e surpreendeu os internautas ao ter reagido em torno do anúncio do nome de Wanessa Camargo entre os participantes confirmados no BBB 24, que estreia nesta próxima segunda-feira (8).

A cantora, que desde o início da carreira sempre foi apontada como rival da filha de Zezé Di Camargo, reagiu acerca da participação da também artista, e fez questão de demonstrar seu apoio à amiga.

Através dos comentários em uma publicação no Instagram, Sandy escreveu: "Uau! Sorte, lindona!", disse ela, usando emojis de palmas e coração.

Vale lembrar que, ainda neste domingo (7), o Fantástico anunciará outros 14 candidatos do BBB 24. A votação, que será aberta no portal Gshow, permitirá ao público escolher um homem e uma mulher para garantirem suas vagas na casa na nova temporada, enquanto os demais serão selecionados pelos participantes já confirmados, para preencher as seis vagas restantes.

