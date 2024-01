Eliezer anuncia processo após ser acusado de ter dado golpe em Viih Tube

Eliezer perdeu a paciência, e rebateu uma acusação polêmica feita por uma internauta, que afirmou que ele teria dado um golpe em sua esposa, Viih Tube. Neste domingo (7/1), o ex-BBB anunciou que entraria com medidas judiciais contra a seguidora que o criticou.

Na ocasião, a internauta afirmou que a mãe de Lua Di Felice, de 8 meses, "levou um golpe tão grande do Eliezer que até eu que não gosto dela tô com pena. Quando ela acordar, a briga vai ser tão feia, podem esperar e me cobrar".

Em resposta, Eliezer rebateu, e anunciou a entrada com processo pela acusação polêmica: "Pena você deveria é ter de você, e dinheiro também, porque agora você vai provar em juízo o golpe que dei nela e que você contou para os seus 25 mil seguidores. E a briga na justiça não vai ser feia, vai ser muito fácil. Nos vemos lá", afirmou ele.

Em tempo, no ano passado, o ex-BBB revelou que estava se protegendo de mensagens gordofóbicas, caluniosas e difamatórias feitas contra a filha que tem com a também ex-participante do reality show.

