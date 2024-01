Prime Video divulga data de lançamento do longa 'Fazendo meu Filme'

Nesta quinta-feira (18/1), a Prime Video divulgou nas redes oficiais a data de estreia do longa Fazendo meu filme. Originalmente marcada para estrear nos cinemas, a produção baseada na série de livros de mesmo nome, de Paula Pimenta, vai estrear no streaming da Amazon dia 14 de fevereiro.



Confira o trailer:

Fazendo meu filme conta a história de Estefânia Castelino Belluz, ou Fani como prefere ser chamada. Ela é uma adolescente que adora passar o tempo com as amigas, é estudiosa e louca por cinema. Durante o ano letivo, sua mãe insiste que ela participe de uma seleção para fazer intercâmbio no exterior. E quando Fani passa em primeiro lugar, tem de lidar ainda com sentimentos e conflitos internos ao se descobrir apaixonada por alguém inesperado.

Com direção de Pedro Antônio, o longa é protagonizado por Bela Fernandes, que interpreta Fani. Estão no elenco também nomes como Xande Valois, Giovanna Chaves, Kiria Malheiros, Pedro David, Julia Svacinna, Caio Paduan, Samara Felippo,Anderson Lima,Matheus Costa, Alanys Santos e Saulo Rodrigues.