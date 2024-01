BBB 24: Pitel diz que tatuagens de Rodriguinho são "horrorosas"

Pitel causou novamente no Big Brother Brasil 24. Durante uma conversa com Rodriguinho e outros participantes, a sister falou que as tatuagens do cantor são "horrorosas".



As falas de Pitel ocorreram quando Rodriguinho comentou que se arrependeu de várias tatuagens que fez. Em resposta, a sister criticou as que o cantor fez no rosto. "Essas do rosto ninguém merece", disse.

Em seguida, o artista disse que adorava os desenhos do rosto. Pitel continuou com as críticas: "Meu Deus, que coisa horrorosa. Coisa horrorosa."



Nas redes sociais, internautas compartilharam o momento. "Não assisto o programa, mas essa mulher fala por mim", disse uma. "O jeito que ela esculacha o Rodriguinho é satisfatório", disse outro internauta.

Rodriguinho dizendo que adora as tatuagens que fez no rosto dele, enquanto pitel:



“meu Deus, que coisa horrorosa, coisa horrorosa”



KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK #BBB24 pic.twitter.com/3CMvLHgy0O — JV???? (@jvve31) January 24, 2024