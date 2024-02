'Mussum, o Filmis' está na seleção do Prêmio do Cinema Ibero-Americano

Mussum, o Filmis, está entre os filmes que vão concorrer aos Prêmios Platino Ibero-americanos do Audiovisual de 2024. O longa sobre o Trapalhão lidera as pré-seleções entre outras produções brasileiras selecionadas. Além do Brasil, concorrem também Argentina, Espanha, México, Portugal, Porto Rico, República Dominicana e Uruguai.

Mussum, o Filmis recebeu seis pré-seleções, seguido de Noites Alienígenas, Nosso Sonho — Uma história de Claudinho e Buchecha e Pedágio, com cinco. As séries Cangaço Novo, com seis pré-seleções, e João Sem Deus — A queda de Abadiânia, com três, são as produções de streaming brasileiras com mais indicações.

Entre os atores e atrizes brasileiros pré-indicados aos prêmios nas categorias de atuação de cinema estão nomes como Nanda Costa, pela atuação em Derrapada, Lara Tremouroux (Medusa), Ailton Graça (Mussum, o filmis), Chico Díaz ( Noites Alienígenas), Lucas Penteado (Nosso Sonho — A história de Claudinho e Buchecha), Gabriel Leone (O Rio do desejo), Maeve Jinkings (Pedágio) e Sol Miranda (Regra 34). A cerimônia da 11ª edição dos Prêmios Platino Ibero-americanos do Audiovisual ocorrerá em 20 de abril no Teatro Gran Tlacho no Parque Mexicano Xcaret, na Riviera Maya.