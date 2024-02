Lalisa do Blackpink protagonizará a 3ª temporada de The White Lotus

A cantora Lisa, do grupo de Kpop Blackpink, fará a primeira estreia como atriz na terceira temporada de The White Lotus, da HBO Max. Segundo a revista Variety, não há mais informações sobre a personagem da idol, mas Lisa será creditada com seu nome de batismo, Lalisa Manobal.

Lisa é a segunda integrante do Blackpink a participar de uma série da HBO. Em 2023, Jennie integrou o elenco da série The Idol. A cantora interpretou a personagem Diane e dividiu cena com Lily-Rose Deep e Abel (The Weeknd). O núcleo da terceira temporada da série será a Tailândia.

O terceiro ano da série The White Lotus conta também com nomes como Carrie Coon (The Leftovers), Leslie Bibb (Homem de Ferro), Jason Isaacs (Harry Potter), Michelle Monaghan (Missão ompossível 3), Parker Posey (Beau tem medo), Walton Goggins (Justified), Patrick Schwarzenegger (Gen V), Aimee Lou Wood (Sex Education) e Scott Glenn (Demolidor) no elenco.