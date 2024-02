BBB 24: enquetes apontam chance de virada no paredão; veja

A decisão de quem será o eliminado no nono paredão do BBB 24 está acirrada, segundo enquetes. A votação entre Deniziane, Fernanda e Matteus não está nada definida e o público poderá se surpreender na noite desta terça-feira (20/2).

Ao longo dos dias, as sisters Fernanda e Deniziane estiveram nos focos dos votos, com a segunda levando uma vantagem desde domingo (18) para permanecer no programa. Contudo, desde o 'Sincerão' de segunda (19), muitos multirões em desfavor da fisioterapeuta tomaram as redes sociais, o que pode influenciar no resultado do paredão.

Na noite de segunda-feira, o Correio mostrou que Deniziane estava com uma grande vantagem para ficar no programa na enquete do UOL e tinha uma vantagem considerável no Votalhada. Hoje, o cenário caminha para uma mudança.

A enquete realizada pelo portal UOL, que conta com mais de 552 mil votos, aponta a eliminação de Fernanda com 63,41% dos votos, contra 32,18% de Deniziane e 4,41% de Matteus.

Segunda-feira, Deniziane tinha 22,84% e Matteus com 4,95%, enquanto Fernanda contava com 72,21%.

Outra enquete comentada nas redes sociais é o do Votalhada, que faz média de várias enquetes feitas em diversos perfis.

Na parcial divulgada às 21h15 desta terça, Fernanda tinha se aproximado de Deniziane nos votos para eliminar com 52,34%, contra 45,20%. Matteus segue com a menor porcentagem de 2,46%.

Segunda-feira, no mesmo horário, a diferença era maior em que Fernanda tinha 56,11% dos votos para ser eliminada, enquanto Deniziane tinha 40,42% e Matteus 3,46%.

Vale lembrar que ambas as enquete não têm caráter científico ou qualquer influência sobre o resultado do programa.