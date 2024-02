RPG de Avatar chegará ao Brasil este ano

Os fãs das histórias de Avatar: A lenda de Aang e A Lenda de Korra vão receber um presente neste ano. Além da recente adaptação em live-action, o game Avatar Legends: The Roleplaying Game vai chegar ao Brasil. A Editora Ponycorn, braço editorial da D20 Culture, traz por meio de um RPG a oportunidade dos jogadores assumirem o papel dos dobradores de elementos e permitir que construam a narrativa do jogo, interpretando os personagens favoritos da obra, sob a orientação de um mestre de jogo — que conduz a história.

A história das obras Avatar: A lenda de Aang e A Lenda de Korra é sucesso e ganhou adaptação em anime — animação japonesa. Ela conta a história de uma civilização dividida em quatro nações baseadas nos quatros elementos da natureza: as Tribos da Água, o Reino da Terra, a Nação do Fogo e os Nômades do Ar, e que entraram em guerra. O Avatar foi o ser escolhido para evitar o avanço desta guerra e é o único que pode dominar os quatro elementos.



Em Avatar Legends: The Roleplaying Game os fãs poderão se aventurar e entender mais a fundo o universo de Avatar. O jogo possui elementos além das histórias publicadas de Aang e Korra, como a de Kyoshi, Roku e a Guerra dos 100 anos. Os jogadores têm a oportunidade de assumir o papel dos artistas marciais, especialistas em tecnologia ou dobradores das Quatro Nações, e tem que lutam para manter o equilíbrio no mundo enquanto perseguem objetivos e lidam com conflitos internos representados por ideais opostos de cada personagem.



Em entrevista ao Correio, Peterson Rodrigues, CEO da D20, conta que o jogo, por incluir informações de cenário repletas de ganhos e enredos, dará muitas possibilidades aos jogadores. “Avatar Legends: The Roleplaying Game utiliza um sistema de fácil compreensão - PbtA -, com foco maior na narrativa do que em mecânicas de combate. As regras são projetadas para oferecer suporte ao desenvolvimento de momentos-chave”, conta.



O jogo tem tido sucesso nos Estados Unidos: durante a campanha de financiamento coletivo, Avatar Legends se tornou uma realidade ao arrecadar impressionantes US$ 9,53 milhões, a tornando uma das mais bem-sucedidas campanhas da histórias dos jogos de mesa. “Temos mais planos para o jogo e estudamos trazer outras novidades, como um torneio competitivo entre dobradores”, finaliza Rodrigues.



Ainda não há datas específicas para o lançamento, mas os interessados já podem se inscrever nos sites da D20 para receber notificações. A D20 empresa produtora e desenvolvedora de propriedades intelectuais multiplataformas focada em entretenimento e cultura geek é uma das responsáveis por trazer o jogo ao Brasil. Entre os principais produtos, RPGs, Board Games, Cardgames, HQs, Literatura, Animações e Video Games.

